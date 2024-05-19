Почему Бали — идеальное место для отдыха круглый год: сезоны, фестивали и активности на острове

Когда посетить Бали: идеальное время для отдыха и развлечений

2:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Множество факторов привлекает людей на волшебный остров Бали: живописные ландшафты, богатая культура, обилие солнца, пляжи и комфортная температура круглый год. Независимо от того, чего вы ждёте от своего путешествия, на Бали всегда найдется что-то интересное в любое время года.

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Сухой сезон, который длится с апреля по сентябрь, является самым благоприятным для активного отдыха. В этот период можно насладиться пляжами, пешими прогулками, сёрфингом, парусным спортом, дайвингом и каньонингом.

Приезжая на Бали в сезон дождей (с ноября по март), вы столкнётесь с частыми ливнями, но на восточном побережье будет хороший прибой, и вы сможете насладиться пребыванием на свежем воздухе, особенно в более засушливых районах востока и севера острова. Температура на Бали практически не меняется в течение года и колеблется от 28°C до 32°C, хотя в горных районах может быть прохладнее.

Высокий сезон (июль-август и декабрь) - это лучшее время для фестивалей и вечеринок. Этот период совпадает с летними каникулами в Европе, Америке и Австралии, а также разгаром сухого сезона, что создает идеальные условия для серфинга на западном побережье, в районах Чангу и Семиньяка. Известный пляжный центр Бали, Кута, может быть переполнен, так как многие туристы приезжают сюда специально для участия в вечеринках.

Межсезонье (апрель-июнь и сентябрь-октябрь) - отличное время для любителей приключений. Этот период совпадает с концом сухого сезона, когда погода улучшается после сезона дождей или становится влажной после засушливых месяцев. Туристов в это время немного, а погода все еще подходит для активного отдыха. Однако двухнедельные пасхальные каникулы могут быть загружены в популярных туристических районах, таких как Кута и Легиан.

Низкий сезон (январь-март и ноябрь) - лучшее время для путешественников с ограниченным бюджетом. Этот период совпадает с самыми дождливыми месяцами, что делает активный отдых непредсказуемым. Туристов мало, на острове устанавливается более спокойная атмосфера, но на восточном побережье, в таких местах как Паданг-Паданг, всё ещё хороший прибой, и погода остается теплой. Цены на проживание значительно снижаются, что благоприятно для бюджетных путешественников.