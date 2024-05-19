Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты ответили, любят ли животные обниматься
Подводный велосипед Seabike позволит летать под водой со сверхчеловеческой скоростью
Как выбрать моторное масло для экономии топлива: советы экспертов
Ольга Бузова расширяет свою коллекцию виниловых пластинок с автографами знаменитостей
Как приготовить игристый фруктовый зелёный чай
Ветеринары ответили, что будет, если кошка съест таракана
Сорт свёклы "Ред Марио"
Как выбрать для жизни подходящего вам человека
Компания Amprius создала жилеты солдат будущего с двойным запасом энергии
Почему Бали — идеальное место для отдыха круглый год: сезоны, фестивали и активности на острове

Когда посетить Бали: идеальное время для отдыха и развлечений

2:37
Туризм

Множество факторов привлекает людей на волшебный остров Бали: живописные ландшафты, богатая культура, обилие солнца, пляжи и комфортная температура круглый год. Независимо от того, чего вы ждёте от своего путешествия, на Бали всегда найдется что-то интересное в любое время года.

Когда посетить Бали: идеальное время для отдыха и развлечений
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Komarov is licensed under CC BY 3.0

Сухой сезон, который длится с апреля по сентябрь, является самым благоприятным для активного отдыха. В этот период можно насладиться пляжами, пешими прогулками, сёрфингом, парусным спортом, дайвингом и каньонингом.

Приезжая на Бали в сезон дождей (с ноября по март), вы столкнётесь с частыми ливнями, но на восточном побережье будет хороший прибой, и вы сможете насладиться пребыванием на свежем воздухе, особенно в более засушливых районах востока и севера острова. Температура на Бали практически не меняется в течение года и колеблется от 28°C до 32°C, хотя в горных районах может быть прохладнее.

Высокий сезон (июль-август и декабрь) - это лучшее время для фестивалей и вечеринок. Этот период совпадает с летними каникулами в Европе, Америке и Австралии, а также разгаром сухого сезона, что создает идеальные условия для серфинга на западном побережье, в районах Чангу и Семиньяка. Известный пляжный центр Бали, Кута, может быть переполнен, так как многие туристы приезжают сюда специально для участия в вечеринках.

Межсезонье (апрель-июнь и сентябрь-октябрь) - отличное время для любителей приключений. Этот период совпадает с концом сухого сезона, когда погода улучшается после сезона дождей или становится влажной после засушливых месяцев. Туристов в это время немного, а погода все еще подходит для активного отдыха. Однако двухнедельные пасхальные каникулы могут быть загружены в популярных туристических районах, таких как Кута и Легиан.

Низкий сезон (январь-март и ноябрь) - лучшее время для путешественников с ограниченным бюджетом. Этот период совпадает с самыми дождливыми месяцами, что делает активный отдых непредсказуемым. Туристов мало, на острове устанавливается более спокойная атмосфера, но на восточном побережье, в таких местах как Паданг-Паданг, всё ещё хороший прибой, и погода остается теплой. Цены на проживание значительно снижаются, что благоприятно для бюджетных путешественников.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Отношение к российским туристам в Европе и Турции: реальные истории и мнения

Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".

Турист рассказал про отношение европейцев к русским
Без стресса для розы: делимся советами после её приобретения
Купили розу для сада? Рассказываем, что с ней делать после покупки
Золото из руды без вреда для природы: уникальное открытие российских исследователей
Как поливать томаты в теплице? Делимся секретами
В Харьковской области все "русские" направления критически важны для ВСУ Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Станислав Садальский признался, что перестал звать свою родню к себе домой
Превратится в сухарик: можно ли кормить кошку только сухим кормом
Сын юмористки Наталии Медведевой приказал матери забирать его из школы только в красном платье
Сын юмористки Наталии Медведевой приказал матери забирать его из школы только в красном платье
Последние материалы
Как выбрать моторное масло для экономии топлива: советы экспертов
Ольга Бузова расширяет свою коллекцию виниловых пластинок с автографами знаменитостей
Как приготовить игристый фруктовый зелёный чай
Ветеринары ответили, что будет, если кошка съест таракана
Когда посетить Бали: идеальное время для отдыха и развлечений
Сорт свёклы "Ред Марио"
Как выбрать для жизни подходящего вам человека
Компания Amprius создала жилеты солдат будущего с двойным запасом энергии
Готовим тирамису в стаканчиках
Самые популярные сорта георгинов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников