Пророчество православных старцев сбывается: Киев уходит под воду

Ситуация с затоплением станций в Киевском метро гораздо серьёзнее, чем признают власти. Вспоминается пророчество православных старцев о том, что через полгода после осквернения Киево-Печерской Лавры Киев уйдёт под воду.

Фото: livejournal.com

Киевское метро затоплено по вине мэрии

В Киевском метро с 8 декабря закрыты шесть станций метро по синей ветке от "Демеевской" до "Теремков" из-за разгерметизации и затопления тоннелей, оказавшихся под угрозой обрушения. Эксплуатация станций прервана, минимум, на полгода. Ситуация очень серьёзная, о чём свидетельствует созванное в субботу заседание правительства Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль возложил в Telegram вину за произошедшее на мэрию.

Одна из версий случившегося гласит, что мэр Виталий Кличко разрешил над веткой построить многоквартирные высотки, под тяжестью которых теперь поплыли влажные грунты. Не было учтено, что ветка была проложена в пойме активной реки Лыбедь, вода из тоннелей отводилась искусственно.

В Киеве ходят слухи, что масштаб проблемы в реальности больше, чем озвучивается — под угрозой закрытия ещё 15 станций метро из-за аварийности — от "Минской" и "Героев Днепра" до "Харьковской" и "Позняков".

Зеленский воспользовался проблемой или создал её

Как пишет издание "Страна", 9 декабря на остановках общественного транспорта, который был призван заменить метро, появились огромные очереди людей. Городские власти не справляются с транспортным коллапсом — большое скопление маршруток и автобусов вызывает пробки на дорогах.

Кличко в соцсетях напомнили, что за время его руководства с 2014 года в Киеве не была открыта ни одна станция метро. Зато теперь он закрыл сразу шесть. Критика мэрии распространяется в аккаунтах, подконтрольных администрации Владимира Зеленского. Президент Украины, видимо, решил использовать проблему для сильного медийного удара по Кличко или сам с помощью спецслужб создал их. Известно, что в Киеве идёт жёсткая борьба за власть, Кличко открыто встал на сторону главкома ВСУ Валерия Залужного в противостоянии с Зеленским.

Кличко переложил вину на "пророссийские власти"

Прокуратура Украины начала проверку аварии по факту служебной халатности. В мэрии в ответ выдвинули свою версию — это нарушение условий строительства в период правления экс-президента Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова. Советник мэра столицы Дмитрий Белоцерковец напомнил в соцсети, что десять лет назад затопленные станции открывали именно эти "крепкие хозяйственники".

Есть также версия, что это "очень умелая информационная манипуляция" для того, чтобы вывести эти станции из обращения для последующего использования в военных целях.

Возможно, "в качестве командного пункта для управления войсками, или новых бункеров для верхушки режима, или складов для наиболее важного военного оборудования, или всего понемногу".

Что же, версия имеет под собой основание — упаднические настроения в Киеве в ожидании "прихода русских".

Пророчество о затоплении Киева сбывается

Невольно вспоминается пророчество православных старцев о том, что Киев утонет через шесть месяцев после того, как в Лавру осквернят. А некая ведунья Екатерина увидела, что это будет именно техногенная катастрофа, сделанная специально.

Вода нарушит логистику, затопит дороги, но большой катастрофы не будет, заявила она.

"Случится эта катастрофа в тот момент, когда киевский режим окончательно поймёт, что он проиграл. И тогда они решатся на вот эту авантюру, чтобы показать себя жертвой перед всем миром", — сказала Екатерина.

По её словам, громкое событие Киеву необходимо, чтобы взять очередную паузу и пополнить карманы финансами.

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