Попались на отмывании денег: Мосбиржа раскрыла преступную схему, использующую Telegram

Московская биржа выявила схему, вероятно используемую для отмывания денег через нелегальные криптовалютные обменники.
Схема заключается в том, что юридическое лицо покупает на бирже неликвидные акции, после чего искусственно повышает их стоимость через Telegram. Затем эти акции передаются физическому лицу без реальной оплаты, и деньги за них законно зачисляются и выводятся с брокерского счета, сообщают "Ведомости".
Мосбиржа применяет нейросетевой анализ для мониторинга подозрительной активности в Telegram и предотвращения дестабилизации рынка. При доказательстве умысла участников схемы последуют уголовные наказания за манипулирование рынком.
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