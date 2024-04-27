Попались на отмывании денег: Мосбиржа раскрыла преступную схему, использующую Telegram

Мосбиржа выявила схему по отмыванию денег с помощью Telegram

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Московская биржа выявила схему, вероятно используемую для отмывания денег через нелегальные криптовалютные обменники.

Фото: flickr.com by Yuri Samoilov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Схема заключается в том, что юридическое лицо покупает на бирже неликвидные акции, после чего искусственно повышает их стоимость через Telegram. Затем эти акции передаются физическому лицу без реальной оплаты, и деньги за них законно зачисляются и выводятся с брокерского счета, сообщают "Ведомости".

Мосбиржа применяет нейросетевой анализ для мониторинга подозрительной активности в Telegram и предотвращения дестабилизации рынка. При доказательстве умысла участников схемы последуют уголовные наказания за манипулирование рынком.