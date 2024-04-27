Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фильм "Стыд" стал лучшим проектом основного конкурса ММКФ
Фокус на бодипозотив и другие тренды в фитнес-аэробике
Водители рискуют правами, продолжая ездить на автомобилях без бамперов
Алексей Чепа: киевский режим не будет вести переговоров без прямых указаний с Запада
Люди интеллектуального труда реже подвержены деменции
Натуральный материал для огорода
Григорий Малышев: захотелось остренького — проверяйте приправы на качество
Причёски, возвращающие молодость: эффект омоложения на 10 лет
Певица Глюкоза показала дерзкий образ в коже: "Ленина не хватает"
Попались на отмывании денег: Мосбиржа раскрыла преступную схему, использующую Telegram

Мосбиржа выявила схему по отмыванию денег с помощью Telegram

0:46
Экономика

Московская биржа выявила схему, вероятно используемую для отмывания денег через нелегальные криптовалютные обменники.

Мосбиржа выявила схему по отмыванию денег с помощью Telegram
Фото: flickr.com by Yuri Samoilov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Схема заключается в том, что юридическое лицо покупает на бирже неликвидные акции, после чего искусственно повышает их стоимость через Telegram. Затем эти акции передаются физическому лицу без реальной оплаты, и деньги за них законно зачисляются и выводятся с брокерского счета, сообщают "Ведомости".

Мосбиржа применяет нейросетевой анализ для мониторинга подозрительной активности в Telegram и предотвращения дестабилизации рынка. При доказательстве умысла участников схемы последуют уголовные наказания за манипулирование рынком.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров

Поклонникам не понравился внешний вид звезды.

Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа и наткнулась на критику
Дмитрий Колдун улетел из Москвы в Минск ради дочери
Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию
Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"
Не только сорняк: вот какими полезными свойствами обладает полынь
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО Дмитрий Плотников Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Последние материалы
Фильм "Стыд" стал лучшим проектом основного конкурса ММКФ
Фокус на бодипозотив и другие тренды в фитнес-аэробике
Водители рискуют правами, продолжая ездить на автомобилях без бамперов
Алексей Чепа: киевский режим не будет вести переговоров без прямых указаний с Запада
Люди интеллектуального труда реже подвержены деменции
В Китае назвали сюрпризом для США сокращение инвестиций в американский госдолг
Натуральный материал для огорода
Мосбиржа выявила схему по отмыванию денег с помощью Telegram
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"?
Григорий Малышев: захотелось остренького — проверяйте приправы на качество
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников