Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию

Дмитрий Колдун улетел из Москвы в Минск ради дочери

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Дмитрий Колдун рассказал, что отправился в Минск на день рождения дочери. Ради присутствия на празднике, ему пришлось попросить помощи у коллег.

Фото: youtube.com by канал Яна Чурикова is licensed under public domain

Колдун рассказал, что на музыкальном проекте, в котором он снимался, произошла полуторачасовая задержка, из-за чего он стал опаздывать на самолет.

"Для меня стало большой неожиданностью, что мои коллеги Глеб Матвейчук и Аня Семенович проявили солидарность и предложили сами поменяться со мной, чтобы я успел в аэропорт. Я за это им очень благодарен", — приводит слова артиста "МК".

В своих соцсетях музыкант поделился фотографией с именинницей, восьмилетней дочерью Алисой.

У Дмитрий Колдуна также есть сын Ян.

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