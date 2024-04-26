Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию

Певец Дмитрий Колдун рассказал, что отправился в Минск на день рождения дочери. Ради присутствия на празднике, ему пришлось попросить помощи у коллег.
Колдун рассказал, что на музыкальном проекте, в котором он снимался, произошла полуторачасовая задержка, из-за чего он стал опаздывать на самолет.
"Для меня стало большой неожиданностью, что мои коллеги Глеб Матвейчук и Аня Семенович проявили солидарность и предложили сами поменяться со мной, чтобы я успел в аэропорт. Я за это им очень благодарен", — приводит слова артиста "МК".
В своих соцсетях музыкант поделился фотографией с именинницей, восьмилетней дочерью Алисой.
У Дмитрий Колдуна также есть сын Ян.
Ранее возлюбленный Селены Гомес заявил, что последним узнал об их романе.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".