Никаких насекомых: просто выполняем эти простые действия, и специи всегда будут свежие и ароматные — советы шеф-повара

Григорий Малышев: захотелось остренького — проверяйте приправы на качество

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Исключить опасность приправ для здоровья можно. Шеф-повар ресторана "Леман" Григорий Малышев рассказал Pravda. Ru, как отличить качественную приправу от испорченной.

Фото: Flickr by Formulate Health is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Тщательный визуальный осмотр купленных приправ — в фасовке или на развес — действенный способ избежать некачественной пищевой добавки, считает эксперт.

"Открывая упаковку с приправой, важно, чтобы не пахло плесенью, не было видно плесени, чтобы не было насекомых, могут завестись всякие мошки. Личинки легко увидеть — достаточно высыпать специи на ладонь и внимательно рассмотреть. Если увидите комочки, шарики такие, — вот, вроде, смотришь, всё сыплется хорошо, а тут раз — какой-то комочек упал, то, скорее всего, на 90% там будет какая-то личинка", — делится секретами ресторатор.

При выборе качественных специй лучше ориентироваться на проверенных производителей, уверен Григорий Малышев.

"Имеет значение, какой производитель: Индия или Пакистан, или Америка Южная, приходится доверять. И, естественно, пользоваться проверенными фирмами и сарафанным радио. Это очень важно, потому что у нас оно работает", — подсказал эффективный способ избежать опасных для здоровья пищевых добавок собеседник Pravda. Ru.

Закрыть российский рынок от некачественных технологических пищевых добавок, может, по мнению некоторых специалистов, законодательно закреплённая регистрация приправ и специй.