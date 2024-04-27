Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фильм "Стыд" стал лучшим проектом основного конкурса ММКФ
Фокус на бодипозотив и другие тренды в фитнес-аэробике
Водители рискуют правами, продолжая ездить на автомобилях без бамперов
Алексей Чепа: киевский режим не будет вести переговоров без прямых указаний с Запада
Люди интеллектуального труда реже подвержены деменции
Натуральный материал для огорода
Мосбиржа выявила схему по отмыванию денег с помощью Telegram
Причёски, возвращающие молодость: эффект омоложения на 10 лет
Певица Глюкоза показала дерзкий образ в коже: "Ленина не хватает"
Никаких насекомых: просто выполняем эти простые действия, и специи всегда будут свежие и ароматные — советы шеф-повара

Григорий Малышев: захотелось остренького — проверяйте приправы на качество

1:34
Еда

Исключить опасность приправ для здоровья можно. Шеф-повар ресторана "Леман" Григорий Малышев рассказал Pravda. Ru, как отличить качественную приправу от испорченной.

Григорий Малышев: захотелось остренького — проверяйте приправы на качество
Фото: Flickr by Formulate Health is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Тщательный визуальный осмотр купленных приправ — в фасовке или на развес — действенный способ избежать некачественной пищевой добавки, считает эксперт.

"Открывая упаковку с приправой, важно, чтобы не пахло плесенью, не было видно плесени, чтобы не было насекомых, могут завестись всякие мошки. Личинки легко увидеть — достаточно высыпать специи на ладонь и внимательно рассмотреть. Если увидите комочки, шарики такие, — вот, вроде, смотришь, всё сыплется хорошо, а тут раз — какой-то комочек упал, то, скорее всего, на 90% там будет какая-то личинка", — делится секретами ресторатор.

При выборе качественных специй лучше ориентироваться на проверенных производителей, уверен Григорий Малышев.

"Имеет значение, какой производитель: Индия или Пакистан, или Америка Южная,  приходится доверять. И, естественно, пользоваться проверенными фирмами и сарафанным радио. Это очень важно, потому что у нас оно работает", — подсказал эффективный способ избежать опасных для здоровья пищевых добавок собеседник Pravda. Ru.

Закрыть российский рынок от некачественных технологических пищевых добавок, может, по мнению некоторых специалистов, законодательно закреплённая регистрация приправ и специй.

Специи против болезней
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров

Поклонникам не понравился внешний вид звезды.

Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа и наткнулась на критику
Дмитрий Колдун улетел из Москвы в Минск ради дочери
Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию
Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"
Не только сорняк: вот какими полезными свойствами обладает полынь
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО Дмитрий Плотников Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Последние материалы
Водители рискуют правами, продолжая ездить на автомобилях без бамперов
Алексей Чепа: киевский режим не будет вести переговоров без прямых указаний с Запада
Люди интеллектуального труда реже подвержены деменции
В Китае назвали сюрпризом для США сокращение инвестиций в американский госдолг
Натуральный материал для огорода
Мосбиржа выявила схему по отмыванию денег с помощью Telegram
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"?
Григорий Малышев: захотелось остренького — проверяйте приправы на качество
Причёски, возвращающие молодость: эффект омоложения на 10 лет
Певица Глюкоза показала дерзкий образ в коже: "Ленина не хватает"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников