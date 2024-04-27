Норвежские учёные заявили, что люди, работавшие в интеллектуальной сфере, реже подвержены деменции в пожилом возрасте

Люди интеллектуального труда реже подвержены деменции

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные государственного Норвежского института общественного здравоохранения выявили связь характера работы человека с риском возникновения деменции в пожилом возрасте.

Фото: flickr.com by Карл Кэмпбелл is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно их исследованию, люди, работавшие в интеллектуальной сфере, реже страдают от небольших умственных нарушений и у них реже развивается деменция после 70 лет. А вот у тех, кто был задействован в однообразном трудовом процессе, не требующим серьёзных умственных усилий, наоборот.

В этом исследовании участвовало около 9930 норвежцев от 70 до 105 лет. Исследователи взяли данные норвежского административного реестра, чтобы отследить карьеру каждого участника. Была собрана информация о деятельности каждого участника в возрасте 30, 40, 50 и 60 лет.

В итоге были определены 4 траектории профессиональных умственных потребностей и классифицированы в зависимости от уровня интенсивности рутинных задач (ИРЗ).

В итоге оказалось, что у людей из самой низкой категории ИРЗ, в которой находятся профессии с самыми высокими умственными нагрузками, риск развития лёгких когнитивных нарушений и деменции после 70 лет гораздо ниже, чем у людей из более высоких категорий ИРЗ.

Например, у участников группы с высоким ИРЗ, там где умственный труд практически не используется, вероятность развития лёгких когнитивных нарушений на 74% выше, чем у людей из группы с низким ИРЗ. Если говорить о деменции, то у людей из группы с высоким ИРЗ, шансы возникновения деменции на 37% выше, чем у их тех, что находятся в группе с низким ИРЗ. Об этом исследовании написал научный журнал Neurology.

Учёные сделали вывод, что участие в работе, предполагающей высокие умственные нагрузки, обеспечивает защитный эффект от снижения умственных способностей.