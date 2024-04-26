Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"

Шоумен Гоген Солнцев перестал скрывать имя своего ребёнка.
Гоген Солнцев продолжает делиться с публикой радостью, связанную с его недавним отцовством.
Завсегдатай скандальных ТВ-шоу поведал, какое имя выбрал для малыша. Он разместил в Инстаграм* фото, на котором держит в руках новорождённого ребёнка.
Шоумен посвятил наследнику трогательное стихотворение.
"Как счастлив, что теперь отцом твоим я стал наконец-то! Папочкой, папой. Люблю и так похож ты на меня, я горд! Второй Гоген! Иван Ильич, ты солнце!" — написал звезда под фото в Инстаграм*.
Сына Гогену подарила Полина Давыдова, дочь возрастной экс-супруги Солнцева.
Ранее сообщалось, что Солнцев впервые стал отцом.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".