Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"

Гоген Солнцев назвал имя своего первенца: "Второй Гоген!"

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Гоген Солнцев перестал скрывать имя своего ребёнка.

Фото: https://www.instagram.com/solntcev by Инстаграм Гогена Солнцева is licensed under public domain

Гоген Солнцев продолжает делиться с публикой радостью, связанную с его недавним отцовством.

Завсегдатай скандальных ТВ-шоу поведал, какое имя выбрал для малыша. Он разместил в Инстаграм* фото, на котором держит в руках новорождённого ребёнка.

Шоумен посвятил наследнику трогательное стихотворение.

"Как счастлив, что теперь отцом твоим я стал наконец-то! Папочкой, папой. Люблю и так похож ты на меня, я горд! Второй Гоген! Иван Ильич, ты солнце!" — написал звезда под фото в Инстаграм*.

Сына Гогену подарила Полина Давыдова, дочь возрастной экс-супруги Солнцева.

Ранее сообщалось, что Солнцев впервые стал отцом.

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