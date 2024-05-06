США заинтересовались параметрическим страхованием из-за участившихся природных бедствий

Американский бизнес заинтересовался новой схемой параметрического страхования, которую предложил стартап Arbol. Она предполагает компенсацию в зависимости не от причинённого ущерба, а от физического параметра, например, температуры, силы ветра или уровня осадков, сообщает Bloomberg.
«Мир начинает осознавать пробелы в страховом покрытии климатических угроз», — заявил основатель и гендиректор Arbol Сиддхарта Джа.
В отличие от классических программ страхования, привязанных к реальным убыткам, в параметрических выплаты полагаются при достижении определённых пороговых показателей, например, 3 дюймов осадков в час. Это позволяет аграриям быстрее возобновить посевную, минуя 7-дневный срок на оценку убытков.
При таком подходе страховщики должны точно рассчитывать риски, отмечает Arbol. Стартап использует искусственный интеллект, который анализирует огромные массивы климатических данных и моделирует взаимодействие погодных факторов.
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