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США заинтересовались параметрическим страхованием из-за участившихся природных бедствий

Arbol предложил новую схему страхования от стихийных бедствий

1:07
Страхование

Американский бизнес заинтересовался новой схемой параметрического страхования, которую предложил стартап Arbol. Она предполагает компенсацию в зависимости не от причинённого ущерба, а от физического параметра, например, температуры, силы ветра или уровня осадков, сообщает Bloomberg.

Arbol предложил новую схему страхования от стихийных бедствий
Фото: flickr.com by Zooey is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

«Мир начинает осознавать пробелы в страховом покрытии климатических угроз», — заявил основатель и гендиректор Arbol Сиддхарта Джа.

В отличие от классических программ страхования, привязанных к реальным убыткам, в параметрических выплаты полагаются при достижении определённых пороговых показателей, например, 3 дюймов осадков в час. Это позволяет аграриям быстрее возобновить посевную, минуя 7-дневный срок на оценку убытков.

При таком подходе страховщики должны точно рассчитывать риски, отмечает Arbol. Стартап использует искусственный интеллект, который анализирует огромные массивы климатических данных и моделирует взаимодействие погодных факторов. 

Ранее 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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