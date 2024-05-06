Потрясение на авторынке: россиянам назвали самые подешевевшие автомобили

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Средняя стоимость автомобиля с пробегом снизилась третий месяц подряд

0:46
Авто

Средняя стоимость подержанных автомобилей в России снизилась третий месяц подряд в апреле, в то время как цены на новые автомобили выросли.

Средняя стоимость автомобиля с пробегом снизилась третий месяц подряд
Фото: golyanovo.mos.ru by Сайт управы Гольяново is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Аналитики сервиса "Авто.ру Оценка" определили модели, которые потеряли в цене сильнее всего, сообщает Autonews.

Сильнее всего подешевела модель Chery Arrizo 8, чья цена снизилась на 9,1 процента. Также подешевели Voyah Free (минус 8,5 процента, 6,3 миллиона рублей), Hongqi HS5 (минус 7 процентов, 4,6 миллиона рублей) и Москвич 3 (минус 4,4 процента, 2 миллиона рублей).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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