Заряжаем чёрную смородину на щедрый урожай: вот что нужно внести плод кусты в начале июня

В начале июня можно подкормить чёрную смородину простым средством. Равномерно распределите небольшое количество компоста вокруг корневой зоны растений и затем полейте их, чтобы ускорить процесс усвоения питательных веществ.
Также можно использовать органические удобрения, специально разработанные для плодовых культур, согласно инструкциям на упаковке. Это позволит черной смородине получить необходимые питательные вещества для развития и формирования плодов.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.