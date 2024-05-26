Заряжаем чёрную смородину на щедрый урожай: вот что нужно внести плод кусты в начале июня

Внесение компоста увеличит урожай чёрной смородины

0:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

В начале июня можно подкормить чёрную смородину простым средством. Равномерно распределите небольшое количество компоста вокруг корневой зоны растений и затем полейте их, чтобы ускорить процесс усвоения питательных веществ.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Также можно использовать органические удобрения, специально разработанные для плодовых культур, согласно инструкциям на упаковке. Это позволит черной смородине получить необходимые питательные вещества для развития и формирования плодов.