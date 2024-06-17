Секретный список: лучшие иномарки стоимостью до миллиона рублей, о которых вы не знали

Топ иномарок до миллиона рублей: рекомендации экспертов сервиса "Автокод"

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Эксперты сервиса проверки и подбора автомобилей "Автокод" составили список лучших иномарок, которые можно приобрести за бюджет до миллиона рублей.

Фото: Wikipedia by Milhouse35 is licensed under CC BY-SA 4.0

В этот список вошли популярные модели, такие как Kia Rio и Hyundai Solaris, чаще всего это бывшие такси или автомобили с незначительными дефектами. Также в списке достойных вариантов представлены Ford Focus, Skoda Fabia и Octavia, а также Toyota Corolla, которая отличается высокой надёжностью, но требует больше затрат на обслуживание.

Кроме того, Шагапов рекомендует рассмотреть старые американские рамные автомобили, которые могут стать надёжным выбором при должном уходе.