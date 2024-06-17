Секретный список: лучшие иномарки стоимостью до миллиона рублей, о которых вы не знали

Эксперты сервиса проверки и подбора автомобилей "Автокод" составили список лучших иномарок, которые можно приобрести за бюджет до миллиона рублей.
В этот список вошли популярные модели, такие как Kia Rio и Hyundai Solaris, чаще всего это бывшие такси или автомобили с незначительными дефектами. Также в списке достойных вариантов представлены Ford Focus, Skoda Fabia и Octavia, а также Toyota Corolla, которая отличается высокой надёжностью, но требует больше затрат на обслуживание.
Кроме того, Шагапов рекомендует рассмотреть старые американские рамные автомобили, которые могут стать надёжным выбором при должном уходе.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.