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Секретный список: лучшие иномарки стоимостью до миллиона рублей, о которых вы не знали

Топ иномарок до миллиона рублей: рекомендации экспертов сервиса "Автокод"

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Авто

Эксперты сервиса проверки и подбора автомобилей "Автокод" составили список лучших иномарок, которые можно приобрести за бюджет до миллиона рублей.

Топ иномарок до миллиона рублей: рекомендации экспертов сервиса "Автокод"
Фото: Wikipedia by Milhouse35 is licensed under CC BY-SA 4.0

В этот список вошли популярные модели, такие как Kia Rio и Hyundai Solaris, чаще всего это бывшие такси или автомобили с незначительными дефектами. Также в списке достойных вариантов представлены Ford Focus, Skoda Fabia и Octavia, а также Toyota Corolla, которая отличается высокой надёжностью, но требует больше затрат на обслуживание.

Кроме того, Шагапов рекомендует рассмотреть старые американские рамные автомобили, которые могут стать надёжным выбором при должном уходе.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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