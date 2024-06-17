Топ-5 городов России по бронированию апартаментов для командировок: новый Уренгой среди лидеров

Новый Уренгой (ЯНАО) вошел в топ-5 городов по числу бронирований апартаментов для командировок. Об этом сообщили аналитики платформы Bronevik. com и сервиса RealtyCalendar, передает URA. RU.
"Рейтинг городов по числу бронирований апартаментов для деловых туристов отличается от общероссийских данных", — отметили специалисты.
Новый Уренгой занял четвертое место, уступив лишь Санкт-Петербургу, Москве и Екатеринбургу.
В газовой столице России средняя стоимость ночи в апартаментах составляет 4200 рублей. "Рост популярности апартаментов среди деловых путешественников отражает общий тренд в туризме — на фоне роста цен на отели квартиры становятся доступной альтернативой", — подчеркнула исполнительный директор Bronevik. com Марина Гончаренко.
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