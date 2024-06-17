Советы профессионала: как создать идеальные брови

Советы для создания идеальных бровей

1:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Даже если природа не наделила вас идеальными бровями, их можно создать с помощью профессионала, но броу-мастера считают, что вы тоже должны приложить усилия. Броу-мастер Ангелина Харитонова дала несколько советов для тех, кто отращивает и корректирует брови.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Не используйте воск, так как он может повредить волосяные фолликулы и усложнить отращивание. Вместо воска и нитей лучше использовать простой пинцет.

Дайте бровям спокойно отрасти — не трогайте их около полугода, удаляя только самые заметные волоски и ухаживая за ними с помощью масок.

Делайте массаж: легкий массаж утром и вечером поможет волоскам расти активнее и предотвратит отечность в области глаз.

Правильно подбирайте тон бровей: карандаш и тени для бровей должны быть чуть темнее волос у блондинок и чуть светлее у брюнеток. Также помните, что брови должны быть темнее к кончику.