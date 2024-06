Советы профессионала: как создать идеальные брови

Your browser does not support the audio element.

Даже если природа не наделила вас идеальными бровями, их можно создать с помощью профессионала, но броу-мастера считают, что вы тоже должны приложить усилия. Броу-мастер Ангелина Харитонова дала несколько советов для тех, кто отращивает и корректирует брови.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license