Советы профессионала: как создать идеальные брови

Даже если природа не наделила вас идеальными бровями, их можно создать с помощью профессионала, но броу-мастера считают, что вы тоже должны приложить усилия. Броу-мастер Ангелина Харитонова дала несколько советов для тех, кто отращивает и корректирует брови.
Не используйте воск, так как он может повредить волосяные фолликулы и усложнить отращивание. Вместо воска и нитей лучше использовать простой пинцет.
Дайте бровям спокойно отрасти — не трогайте их около полугода, удаляя только самые заметные волоски и ухаживая за ними с помощью масок.
Делайте массаж: легкий массаж утром и вечером поможет волоскам расти активнее и предотвратит отечность в области глаз.
Правильно подбирайте тон бровей: карандаш и тени для бровей должны быть чуть темнее волос у блондинок и чуть светлее у брюнеток. Также помните, что брови должны быть темнее к кончику.
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