Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Петербурженка получила ожог 60% всей поверхности тела
Что такое "Помощь на дороге", и как водителю ей воспользоваться
У Анастасии Заворотнюк появился долг перед ФНС в размере 140 тысяч рублей
Стюардесса посоветовала, как поддерживать одежду в идеальном состоянии
Врачи обнаружили новую побочную реакцию курения вейпа
Жертвы ЕГЭ: как тесты сказались на образовании и психике школьников
Собираем вишню правильно: советы для отличного урожая
Топ иномарок до миллиона рублей: рекомендации экспертов сервиса "Автокод"
Политолог Лукьянов: Турция и Венгрия подписали декларацию по Украине из-за НАТО
Советы профессионала: как создать идеальные брови

Советы для создания идеальных бровей

1:00
Моя семья » Красота и стиль

Даже если природа не наделила вас идеальными бровями, их можно создать с помощью профессионала, но броу-мастера считают, что вы тоже должны приложить усилия. Броу-мастер Ангелина Харитонова дала несколько советов для тех, кто отращивает и корректирует брови.

Советы для создания идеальных бровей
Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Не используйте воск, так как он может повредить волосяные фолликулы и усложнить отращивание. Вместо воска и нитей лучше использовать простой пинцет.

Дайте бровям спокойно отрасти — не трогайте их около полугода, удаляя только самые заметные волоски и ухаживая за ними с помощью масок.

Делайте массаж: легкий массаж утром и вечером поможет волоскам расти активнее и предотвратит отечность в области глаз.

Правильно подбирайте тон бровей: карандаш и тени для бровей должны быть чуть темнее волос у блондинок и чуть светлее у брюнеток. Также помните, что брови должны быть темнее к кончику.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись

Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.

Почему не рекомендуется глушить двигатель с включённым кондиционером
Чем подкормить огурцы в июне?
Огурцов будет навалом: в июне внесите эту подкормку из простых ингредиентов — урожайность будет высокой
Царственные лилии: сделайте это в июне и июле для пышного цветения
Заряжаем цветы на бурное цветение: в июне подкормите эх этими удобрениями
В СНБО Украины заявили, что русские расчехлили ядерное оружие Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
Шаман взлетел над залом на премии МУЗ-ТВ и стал князем Владимиром в новой опере
Огурцы станут крепышами: подкормите кусты по литру — урожай удивит обилием
С ними невозможно жить: самые вредные породы собак
С ними невозможно жить: самые вредные породы собак
Последние материалы
Собчак высмеяла слухи о своём романе с Арестовичем*
Неудавшийся пожарник стал поджигателем в Оренбургской области
Какие категории россиян смогут меньше платить за ЖКХ
Почему на Западе профсоюзы работают, а у нас нет?
Тарантино обожает фильм Кроненберга, который почти никому не пришёлся по вкусу
Новый Уренгой вошел в пятерку городов по бронированию апартаментов для командировок
Самая доступная квартира с видом на Кремль стоит дороже 20 миллионов рублей
Мощное землетрясение сдвинуло русло Ганга около 2,5 тысяч лет назад
Исследование: 56% россиян считают, что у них достаточно свободного времени
Советы, как избавиться от тли без химикатов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников