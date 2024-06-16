У каждой собаки свой уникальный характер, и на него влияет множество факторов, включая породу.
Специалисты решили рассказать, собаки каких пород отличаются самым капризным и упрямым нравом — с такими питомцами точно будет непросто.
К слову, эти собаки сложнее всего поддаются дрессировке, а успокоить их в моменты шалостей практически невозможно.
Эксперты составили специальный рейтинг.
Итак, самой капризной, упрямой и своенравной породой, по мнению кинологов, считается афганская борзая. На втором месте расположилась порода басенджи.
Замыкают тройку непослушных питомцев милые бульдоги.
Также в рейтинг попали следующие породы: чау-чау, русская борзая, бладхаунд и мастиффы.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.