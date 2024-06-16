С ними невозможно жить: самые вредные породы собак

Кинологи назвали самые вредные породы собак

0:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

У каждой собаки свой уникальный характер, и на него влияет множество факторов, включая породу.

Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Специалисты решили рассказать, собаки каких пород отличаются самым капризным и упрямым нравом — с такими питомцами точно будет непросто.

К слову, эти собаки сложнее всего поддаются дрессировке, а успокоить их в моменты шалостей практически невозможно.

Эксперты составили специальный рейтинг.

Итак, самой капризной, упрямой и своенравной породой, по мнению кинологов, считается афганская борзая. На втором месте расположилась порода басенджи.

Замыкают тройку непослушных питомцев милые бульдоги.

Также в рейтинг попали следующие породы: чау-чау, русская борзая, бладхаунд и мастиффы.