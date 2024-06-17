Правительство освобождает льготников от банковских комиссий за ЖКХ

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев сообщил, что с 1 июля некоторые группы граждан России смогут платить меньше за услуги ЖКХ, поскольку будут освобождены от банковских комиссий. Об этом информирует агентство "Прайм".
Речь идёт о пенсионерах, инвалидах, ветеранах боевых действий, гражданах старше 18 лет из многодетных семей, а также членах семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны.
Моисеев отметил, что в апреле 2024 года Правительство выпустило распоряжение №1059-р, определяющее список льготников. Он подчеркнул, что эти категории граждан также будут освобождены от уплаты пеней за несвоевременную оплату услуг.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.