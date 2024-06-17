Правительство освобождает льготников от банковских комиссий за ЖКХ

Какие категории россиян смогут меньше платить за ЖКХ

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев сообщил, что с 1 июля некоторые группы граждан России смогут платить меньше за услуги ЖКХ, поскольку будут освобождены от банковских комиссий. Об этом информирует агентство "Прайм".

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Речь идёт о пенсионерах, инвалидах, ветеранах боевых действий, гражданах старше 18 лет из многодетных семей, а также членах семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны.

Моисеев отметил, что в апреле 2024 года Правительство выпустило распоряжение №1059-р, определяющее список льготников. Он подчеркнул, что эти категории граждан также будут освобождены от уплаты пеней за несвоевременную оплату услуг.