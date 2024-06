Впервые найдено свидетельство того, что катастрофическое землетрясение искалечило русло крупнейшей реки

Около 2,5 тысяч лет назад в дельте Ганга произошло мощное землетрясение, на десятки километров изменившее русло этой большой реки. К таким выводам позволило прийти почти случайное открытие, о котором сообщила пресс-служба Климатической школы Колумбийского университета.

Фото: Satellite imagery taken from NASA World Wind software (by screenshot) is licensed under public domain