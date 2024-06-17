Впервые найдено свидетельство того, что катастрофическое землетрясение искалечило русло крупнейшей реки

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Мощное землетрясение сдвинуло русло Ганга около 2,5 тысяч лет назад

Наука

Около 2,5 тысяч лет назад в дельте Ганга произошло мощное землетрясение, на десятки километров изменившее русло этой большой реки. К таким выводам позволило прийти почти случайное открытие, о котором сообщила пресс-служба Климатической школы Колумбийского университета.

Мощное землетрясение сдвинуло русло Ганга около 2,5 тысяч лет назад
Фото: Satellite imagery taken from NASA World Wind software (by screenshot) is licensed under public domain

При сооружении котлована для пруда нескольких десятках километров к югу от Дакки, столицы Бангладеш, были найдены так называемые сейсмиты — изменения в структуре прослоек почвы, которые образуются при землетрясениях.

Похожая находка была сделана в 85 километрах к югу от этой точки, причём время образования сейсмитов совпадает — примерно 2,5 тысячи лет назад. На спутниковых снимках видно, что залежи расположены на низменности шириной в 1,5 км и длиной в 100 км, идущей параллельно нынешнему руслу Ганга.

Похоже, в ту пору дельта этой великой реки пережила сильное землетрясение обладало магнитудой примерно в 7 или 8 по шкале MMS с эпицентром в Гималайских горах или у юго-восточного побережья Бангладеш. Оно заблокировало Ганг, и тому пришлось прокладывать себе новый путь.

"Обычно реки меняют свое течение очень постепенно, однако землетрясения могут вызывать и более резкие перемены в течении. До настоящего времени мы не сталкивались с примерами того, как эти катаклизмы способы сдвигать течение крупнейших рек мира, подобных Гангу", — прокомментировала доцент Вагенингенского университета Лиз Чемберлейн.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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