Ксения Собчак ответила на слухи о романе с Алексеем Арестовичем*: "А чего добился ты?"

Ксения Собчак отреагировала на предположение о том, что она закрутила роман с украинским военным аналитиком Алексеем Арестовичем*.
Собчак разместила в своём Telegram-канале фрагмент выступления украинского журналиста Дмитрия Гордона**, который заявил, что ходят слухи о том, что Арестовича* связывает с Ксенией Собчак любовные отношения. Он рассказал, что Ксения якобы бросила режиссёра Константина Богомолова.
Журналистка иронично отреагировала на данное предположение.
"Жизнь надо прожить так, чтобы один чужой тебе мужчина спрашивал у другого чужого мужчины не ушла ли ты к третьему, тебе незнакомому. Как говорится, а чего добился ты?" — написала знаменитость в личном микроблоге.
Ранее Ксения Собчак высказалась о дешёвом телефоне основателя Telegram Павла Дурова за 16 тысяч рублей.
* внесён в списки террористов и экстремистов в РФ.
** внесён в списки террористов и экстремистов в РФ
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