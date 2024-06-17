Ксения Собчак ответила на слухи о романе с Алексеем Арестовичем*: "А чего добился ты?"

Собчак высмеяла слухи о своём романе с Арестовичем*

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак отреагировала на предположение о том, что она закрутила роман с украинским военным аналитиком Алексеем Арестовичем*.

Фото: https://vk.com/sobchak by ВК-аккаунт Ксении Собчак is licensed under public doman

Собчак разместила в своём Telegram-канале фрагмент выступления украинского журналиста Дмитрия Гордона**, который заявил, что ходят слухи о том, что Арестовича* связывает с Ксенией Собчак любовные отношения. Он рассказал, что Ксения якобы бросила режиссёра Константина Богомолова.

Журналистка иронично отреагировала на данное предположение.

"Жизнь надо прожить так, чтобы один чужой тебе мужчина спрашивал у другого чужого мужчины не ушла ли ты к третьему, тебе незнакомому. Как говорится, а чего добился ты?" — написала знаменитость в личном микроблоге.

Ранее Ксения Собчак высказалась о дешёвом телефоне основателя Telegram Павла Дурова за 16 тысяч рублей.

* внесён в списки террористов и экстремистов в РФ.

** внесён в списки террористов и экстремистов в РФ