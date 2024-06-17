Топ-7 пород собак для содержания в квартире

Кинологи назвали породы собак для жизни в квартире

2:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собака — уникальное домашнее животное, заслуженно получившее титул "друг человека".

Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Пес может стать отличным компаньоном и верным товарищем, особенно ценным для одиноких людей. Согласно мнению ученых, собаки — весьма "полезные" питомцы, поскольку заставляют своих владельцев гулять на свежем воздухе как минимум дважды в день.

Кроме того, наличие щенка дает возможность "потренироваться" перед тем, как заводить детей, поскольку собаки учат нас ответственности и заботе.

Эксперты составили рейтинг лучших пород для содержания в квартире:

Пудель. Эти красивые и грациозные собаки отличаются высоким интеллектом. Они прекрасно находят общий язык с человеком и станут отличной компанией. Единственный минус — необходимость регулярного ухода за шерстью у профессионала.

Бишон Фризе. Умные и сообразительные, многие представители этой породы становятся цирковыми артистами, поэтому вашего питомца будет легко обучить разным трюкам.

Басенджи. Верность для этих собак — не пустое слово: в преданности они могут соперничать с Хатико из голливудского фильма. Однако, они очень ревнивы и не потерпят других животных в доме.

Йоркширский терьер. Миниатюрные йорки — прекрасные компаньоны для всей семьи. Они общительны и любознательны, легко находят общий язык с другими животными.

Померанский шпиц. Любвеобильная порода, чья ласка и симпатия хватает на всех. Собаки этой породы легко обучаются и спокойно переносят смену места жительства.

Лабрадор-ретривер. Эти псы заслуживают премии "Самые добрые собаки". Несмотря на внушительные размеры, они могут жить в квартире. Лабрадоры любят гулять, резвиться на природе и играть в активные игры.

Такса. Обожают детей и игрушки, поэтому важно обеспечить их развлечениями.