Найдена самая дешёвая квартира с видом на Кремль из 35 выставленных на продажу

Самая доступная квартира с видом на Кремль продаётся за 20,4 миллиона рублей, пишет в понедельник "Лента.ру" со ссылкой на данные Skolkovo Realty.
В мае агентство нашло в продаже 35 квартир в домах близко к Кремлю. Самая дешёвая из них — 59-метровая двушка на 14-м этаже 25-этажного дома в ЮВАО.
Самый дорогой объект — 355-метровые хоромы на Якиманке по умопомрачительной цене 538 миллионов рублей.
Ближе всего — двухкомнатные апартаменты площадью 75 квадратных метров за 120 миллионов рублей. От них до Кремля 250 метров по прямой.
Ранее это же агентство нашло самую дорогую квартиру в Москве, и тоже на Якиманке.
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