Найдена самая дешёвая квартира с видом на Кремль из 35 выставленных на продажу

Самая доступная квартира с видом на Кремль стоит дороже 20 миллионов рублей

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Самая доступная квартира с видом на Кремль продаётся за 20,4 миллиона рублей, пишет в понедельник "Лента.ру" со ссылкой на данные Skolkovo Realty.

Фото: Wikimedia Commons by В.В. Пушкарев (Vas-push) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

В мае агентство нашло в продаже 35 квартир в домах близко к Кремлю. Самая дешёвая из них — 59-метровая двушка на 14-м этаже 25-этажного дома в ЮВАО.

Самый дорогой объект — 355-метровые хоромы на Якиманке по умопомрачительной цене 538 миллионов рублей.

Ближе всего — двухкомнатные апартаменты площадью 75 квадратных метров за 120 миллионов рублей. От них до Кремля 250 метров по прямой.

Ранее это же агентство нашло самую дорогую квартиру в Москве, и тоже на Якиманке.