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Оптимальные техники сбора вишни для здоровья деревьев

Собираем вишню правильно: советы для отличного урожая

2:17
Садоводство » Плодовые

Сладкие и сочные ягоды вишни — одно из самых желанных летних лакомств. Однако, чтобы получить полноценный урожай этой культуры, важно не только правильно ухаживать за деревьями, но и грамотно проводить сбор плодов. Рассмотрим подробнее, как лучше всего собирать вишню.

Собираем вишню правильно: советы для отличного урожая
Фото: commons.wikimedia.org by Maderibeyza is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Оптимальное время сбора

Первое, на что следует обратить внимание — это сроки созревания ягод. Как правило, вишня начинает плодоносить в конце июня — начале июля, в зависимости от региона и погодных условий.

Определить, когда вишня поспела, можно по следующим признакам:

  • ягоды приобретают насыщенный бордовый или почти черный цвет;
  • плоды легко отделяются от плодоножки при легком касании;
  • мякоть становится мягкой и сочной на ощупь.

Не стоит ждать полного созревания всех ягод на дереве — лучше собирать их порциями по мере созревания.

Правила сбора урожая

Чтобы сохранить качество вишни и обеспечить здоровье дерева, соблюдайте следующие рекомендации при сборе урожая:

  1. используйте специальные сборочные вёдра или корзины с мягкими стенками, чтобы не повредить плоды;
  2. собирайте ягоды только в сухую погоду и по утрам, когда роса уже высохла;
  3. аккуратно отрывайте плоды, захватывая плодоножку. Не тяните за сами ягоды.
  4. не перегружайте тару, чтобы не давить нижние плоды;
  5. храните собранную вишню в прохладном месте, а лучше сразу перерабатывайте.

Обратите внимание, что нельзя встряхивать ветки или проводить сбор механическим способом. Это может повредить дерево и снизить урожай в следующем году.

Особенности сбора ремонтантной вишни

Если у вас растёт ремонтантная вишня, то сбор урожая будет отличаться. Такие сорта плодоносят несколько раз за сезон, поэтому собирать их придётся небольшими партиями через каждые 2-3 недели.

Важно не затягивать со сбором ягод, так как они быстро перезревают. Лучше собирать их чуть недозрелыми, чем допускать потери урожая.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете собрать максимум вкусных и сочных ягод вишни, сохранив здоровье деревьев.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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