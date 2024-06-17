Пиццу с кимчи сможет приготовить даже начинающая хозяйка: очень простой рецепт

Пицца с кимчи: вкусное корейское блюдо

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта пицца с кимчи — очень вкусное корейское блюдо фьюжн, которое обязательно поразит гостей, а дети получат порцию пробиотиков. Это блюдо не так уж сложно приготовить, даже если вы никогда не готовили пиццу.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

Тесто для пиццы

2 столовые ложки нарезанного кимчи

2 чайные ложки оливкового масла

1/2 чайной ложки сушёной петрушки

1/4 чайной ложки измельчённого чеснока

1/8 чайной ложки сахара

Приготовление