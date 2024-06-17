Пиццу с кимчи сможет приготовить даже начинающая хозяйка: очень простой рецепт

Эта пицца с кимчи — очень вкусное корейское блюдо фьюжн, которое обязательно поразит гостей, а дети получат порцию пробиотиков. Это блюдо не так уж сложно приготовить, даже если вы никогда не готовили пиццу.
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Ингредиенты
Тесто для пиццы
2 столовые ложки нарезанного кимчи
2 чайные ложки оливкового масла
1/2 чайной ложки сушёной петрушки
1/4 чайной ложки измельчённого чеснока
1/8 чайной ложки сахара
Приготовление
Разогрейте духовку до 220 градусов.
В небольшой миске смешайте оливковое масло, сахар, измельчённый чеснок и петрушку.
Смажьте этой смесью тесто, сверху посыпьте кимчи. Запекайте 7 минут.