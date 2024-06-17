Неудавшийся пожарник стал поджигателем в Оренбургской области

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В селе Шарлык Оренбургской области 18-летний студент совершил серию поджогов, чтобы понаблюдать за работой пожарных.

Фото: defenseimagery.mil by Spc.Crystal Hudson is licensed under public domain

За несколько дней в конце мая в селе сгорели гаражи, автомобиль, сараи и восемь хозяйственных построек.

Полиции удалось задержать молодого человека, который признался, что с детства мечтал работать пожарным. Он рассказал, что устраивал поджоги, чтобы увидеть, как пожарные тушат огонь.

Очень вероятно, что несмотря на наличие нормального академического интеллекта, у пиромана имеются проблемы с умственным развитием. Психиатрическая экспертиза в данном случае явно будет не лишней.