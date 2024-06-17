Неудавшийся пожарник стал поджигателем в Оренбургской области

В селе Шарлык Оренбургской области 18-летний студент совершил серию поджогов, чтобы понаблюдать за работой пожарных.
За несколько дней в конце мая в селе сгорели гаражи, автомобиль, сараи и восемь хозяйственных построек.
Полиции удалось задержать молодого человека, который признался, что с детства мечтал работать пожарным. Он рассказал, что устраивал поджоги, чтобы увидеть, как пожарные тушат огонь.
Очень вероятно, что несмотря на наличие нормального академического интеллекта, у пиромана имеются проблемы с умственным развитием. Психиатрическая экспертиза в данном случае явно будет не лишней.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.