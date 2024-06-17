Политолог Лукьянов раскрыл, почему дружественные России страны подписали декларацию по Украине

Политолог Лукьянов: Турция и Венгрия подписали декларацию по Украине из-за НАТО

Турция и Венгрия подписали декларацию по Украине в Швейцарии, поскольку являются членами НАТО. Об этом сообщил политолог и директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов в беседе с корреспондентом URA.RU.

Турция числится в списке дружественных России стран, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан регулярно выступает против антироссийских санкций.

"Почему Турция не должна была подписывать? Какие основания ожидать, что она не будет подписывать документы? Она что, наш союзник или не член НАТО? Подписание декларации было абсолютно ожидаемо", — отметил Лукьянов.

Та же ситуация касается и Венгрии, которая, помимо членства в НАТО, состоит в Евросоюзе, добавил политолог.

"Венгрия отстаивает свои интересы, когда дело касается её напрямую, особенно в вопросах санкций или помощи Украине в рамках ЕС. В этой декларации нет ничего, что затрагивало бы её интересы. Поэтому почему бы её не подписать?" — пояснил он.

Лукьянов добавил, что отношения России с Турцией и Венгрией не изменятся после подписания документа.

В декларации также указано, что решение украинского вопроса в будущем должно происходить с участием всех сторон, включая Россию. Декларацию не подписали Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ, Армения, Бахрейн, Ватикан, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия и Таиланд.

Лукьянов объяснил, что утверждение декларации включает комплексный подход, поэтому в ней могли быть пункты, которые не устроили эти страны.