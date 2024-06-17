Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Павлов: овощные консервы могли стать причиной массового отравления в Москве
Российские флаги будет запрещено проносить на игры сборной Украины на Евро-2024
Петербурженка получила ожог 60% всей поверхности тела
Что такое "Помощь на дороге", и как водителю ей воспользоваться
У Анастасии Заворотнюк появился долг перед ФНС в размере 140 тысяч рублей
Стюардесса посоветовала, как поддерживать одежду в идеальном состоянии
Врачи обнаружили новую побочную реакцию курения вейпа
Жертвы ЕГЭ: как тесты сказались на образовании и психике школьников
Собираем вишню правильно: советы для отличного урожая
Политолог Лукьянов раскрыл, почему дружественные России страны подписали декларацию по Украине

Политолог Лукьянов: Турция и Венгрия подписали декларацию по Украине из-за НАТО

Мир

Турция и Венгрия подписали декларацию по Украине в Швейцарии, поскольку являются членами НАТО. Об этом сообщил политолог и директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов в беседе с корреспондентом URA.RU.

Турция числится в списке дружественных России стран, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан регулярно выступает против антироссийских санкций.

"Почему Турция не должна была подписывать? Какие основания ожидать, что она не будет подписывать документы? Она что, наш союзник или не член НАТО? Подписание декларации было абсолютно ожидаемо", — отметил Лукьянов.

Та же ситуация касается и Венгрии, которая, помимо членства в НАТО, состоит в Евросоюзе, добавил политолог.

"Венгрия отстаивает свои интересы, когда дело касается её напрямую, особенно в вопросах санкций или помощи Украине в рамках ЕС. В этой декларации нет ничего, что затрагивало бы её интересы. Поэтому почему бы её не подписать?" — пояснил он.

Лукьянов добавил, что отношения России с Турцией и Венгрией не изменятся после подписания документа.

В декларации также указано, что решение украинского вопроса в будущем должно происходить с участием всех сторон, включая Россию. Декларацию не подписали Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ, Армения, Бахрейн, Ватикан, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия и Таиланд.

Лукьянов объяснил, что утверждение декларации включает комплексный подход, поэтому в ней могли быть пункты, которые не устроили эти страны.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись

Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.

Почему не рекомендуется глушить двигатель с включённым кондиционером
Чем подкормить огурцы в июне?
Огурцов будет навалом: в июне внесите эту подкормку из простых ингредиентов — урожайность будет высокой
Царственные лилии: сделайте это в июне и июле для пышного цветения
Заряжаем цветы на бурное цветение: в июне подкормите эх этими удобрениями
АПЛ "Казань" базы слежения США и Британии заметили в последний момент Любовь Степушова В СНБО Украины заявили, что русские расчехлили ядерное оружие Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин
Шаман взлетел над залом на премии МУЗ-ТВ и стал князем Владимиром в новой опере
Огурцы станут крепышами: подкормите кусты по литру — урожай удивит обилием
С ними невозможно жить: самые вредные породы собак
С ними невозможно жить: самые вредные породы собак
Последние материалы
Собчак высмеяла слухи о своём романе с Арестовичем*
Неудавшийся пожарник стал поджигателем в Оренбургской области
Какие категории россиян смогут меньше платить за ЖКХ
Почему на Западе профсоюзы работают, а у нас нет?
Тарантино обожает фильм Кроненберга, который почти никому не пришёлся по вкусу
Новый Уренгой вошел в пятерку городов по бронированию апартаментов для командировок
Самая доступная квартира с видом на Кремль стоит дороже 20 миллионов рублей
Мощное землетрясение сдвинуло русло Ганга около 2,5 тысяч лет назад
Исследование: 56% россиян считают, что у них достаточно свободного времени
Советы, как избавиться от тли без химикатов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников