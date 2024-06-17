В Индонезии у девушки, регулярно курившей вейп, во рту и на губах появились кровоточащие и болезненные язвы

В журнале International Medical Cases Reports описана новая, ранее не зарегистрированная побочная реакция на курение вейпа.
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22-летняя жительница Индонезии обратилась в больницу из-за появления во рту и на губах кровоточащих и болезненных язв. До болезни девушка не страдала какими-либо серьёзными заболеваниями. Сначала врачи решили, что у неё герпес, но после исследований выяснили истинный диагноз — мультиформная эритема.
Медики сделали выводы, что такое заболевание возникло из-за компонентов жидкости для вейпа, который девушка курила в течение года. По их данным, девушка постоянно меняла вкусы и, вероятнее всего, один из них и спровоцировал подобное заболевание.
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Проводит диагностику и лечение острых и хронических кожных болезней (дерматит, экзема, псориаз, красный плоский лишай, крапивница), паразитарных (чесотка, педикулез), грибковых поражений ногтей и гладкой кожи, угревой болезни на разных стадиях, вирусных заболеваний (герпес простой, герпес опоясывающий, папиломавирусы, контагиозный моллюск)