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В Индонезии у девушки, регулярно курившей вейп, во рту и на губах появились кровоточащие и болезненные язвы

Врачи обнаружили новую побочную реакцию курения вейпа

0:49
Здоровье

В журнале International Medical Cases Reports описана новая, ранее не зарегистрированная побочная реакция на курение вейпа.

Врачи обнаружили новую побочную реакцию курения вейпа
Фото: flickr.com by Сара Джонсон is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

22-летняя жительница Индонезии обратилась в больницу из-за появления во рту и на губах кровоточащих и болезненных язв. До болезни девушка не страдала какими-либо серьёзными заболеваниями. Сначала врачи решили, что у неё герпес, но после исследований выяснили истинный диагноз — мультиформная эритема.

Медики сделали выводы, что такое заболевание возникло из-за компонентов жидкости для вейпа, который девушка курила в течение года. По их данным, девушка постоянно меняла вкусы и, вероятнее всего, один из них и спровоцировал подобное заболевание.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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