Охота на детей: почему собаки так любят бегать за детьми

Кинологи ответили, почему собаки любят бегать за детьми

2:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Первая причина, по которой собаки гоняются за детьми, связана с игрой. Собака видит в ребенке объект для развлечения и игры, особенно молодые особи проявляют такую активность. Хотя пес обычно не наносит умышленного вреда ребенку во время игры, взаимодействие между животным и человеком отличается. Например, в отличие от людей, щенки могут кусать друг друга во время игры, что может причинить болезненные ощущения. Особенно важно это учитывать при общении с молодыми собаками крупных пород, которые еще не научились контролировать силу укуса.

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Даже если ваш ребенок с радостью участвует в таких играх, а пес не проявляет агрессии, важно научить его не преследовать детей. Ведь для чужого ребенка такое поведение может быть неприятным, а его родители не одобрят, если за ним бегает собака.

Вторая причина, по которой собаки гоняются за детьми, связана с их охотничьим инстинктом. Собаки, будучи хищниками, реагируют на быстрое движение, так как оно ассоциируется с убегающей добычей, которую им нужно поймать. Крики детей могут только усилить этот инстинкт. Поэтому собаки могут преследовать детей и других животных, а также атаковать женщин, испытывающих страх.

Этот инстинкт можно подавить, и это обязательно нужно сделать. Даже если собака не нанесет ущерба ребенку, ее поведение может вызвать у него страх, что может повлечь серьезные последствия для здоровья.

Чтобы отучить собаку гоняться за детьми, важно дать ей понять, что такое поведение нежелательно, и укрепить новые модели поведения. Тренировать ее можно, начиная с игры со своим ребенком и его друзьями, призывая их бегать, кричать и кататься на велосипеде. Важно пресекать попытки собаки погнаться за детьми, одергивая поводок и используя запретительные команды. Параллельно стоит отвлечь внимание собаки на другие задачи и тренировать ее основные команды, чтобы она поняла, что детей нужно игнорировать. Если у вас нет собственного ребенка, можно тренироваться рядом с детскими площадками, начиная с большого расстояния и постепенно приближаясь к детям.