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Появились первые всходы редиса: рассказываем, чем полить грядку для улучшения урожая

Что делать после появления первых всходов редиса?

1:43
Садоводство » Овощи

Редис — первый овощ, который радует нас своим урожаем уже весной. Многие уже посеяли его в теплицы или в открытый грунт, и, вероятно, видят первые всходы с парой зелёных листочков.

Что делать после появления первых всходов редиса?
Фото: commons.wikimedia.org by Oledd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Теперь возникает вопрос: нужно ли удобрять редис после появления всходов, и какие удобрения использовать?

Если грядка была подготовлена заранее с внесением удобрений, то после появления всходов удобрять редис не требуется. В почве достаточно питательных веществ, чтобы обеспечить рост редиса до момента формирования корнеплодов.

Однако, если не было внесено удобрений перед посевом, то сейчас самое время это сделать, чтобы редис вырос крепким и крупным.

На начальных стадиях роста редиса важно обеспечить его азотом.   Поэтому рекомендуется использовать азотные подкормки, которые стимулируют рост зелени, питающей корнеплоды. Желательно выбирать легкоусвояемые формы азота, такие как аммиачная селитра.

Кроме того, можно добавить калий с фосфором, чтобы укрепить корневую систему и повысить иммунитет растений. Для комплексной подкормки всходов редиса подходит нитроаммофоска.

Если предпочтение отдаётся натуральным составам, можно использовать комплексные удобрения на основе гумата калия, такие как "Рост-концентрат", а также добавить "Байкал-ЭМ" для повышения плодородия почвы.

Через неделю после подкормки полезно присыпать грядки золой, чтобы дополнительно обогатить почву фосфором и калием, а также снизить кислотность грунта, особенно если использовались минеральные азотные удобрения.

Первая подкормка редиса
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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