Старт проекта "Время героев" — создание новой управленческой элиты России.

27 мая первые 83 ветерана специальной военной операции (СВО) из первого набора начнут получать управленческое образование в рамках магистерской программы.
Россия чтит своих героев. Этот проект реализуется по поручению Президента и даёт возможность участникам спецоперации проявить себя на гражданской службе во благо нашей страны и народа.
"Подлинная элита — это те, кто служит России: труженики и воины, надёжные, проверенные, делом доказавшие свою преданность Родине, достойные люди", — сказал Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию.
Он приказал начать специальную лидерскую программу для ветеранов СВО.
"Участники должны хорошо изучить структуру системы государственного управления, ее функции, механизмы работы, нормативные особенности, необходимые на госслужбе. Вторая задача — освоение необходимых управленческих инструментов: стратегического и проектного управления, управления процессами, развитием кадров и талантов и бережливые технологии. Без этих технологий невозможна эффективная работа органов власти и госкорпораций", — заявил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.
Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что ветераны СВО должны сформировать новую элиту России.
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