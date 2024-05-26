Фикус Бенджамина начнёт выпускать листочки без остановки: раз в месяц подкормите растение этим средством — всего 1 ложка

Подкормка фикуса Бенджамина сахаром

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Фикус Бенджамина — это популярное комнатное растение, также известное как плакучий фикус. Он принадлежит к семейству Тутовые и родом из тропических регионов Азии и Австралии. Это вечнозелёное дерево или кустарник с мелкими глянцевыми листьями овальной формы.

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Фикус Бенджамина ценится за свою декоративность и способность очищать воздух. Он легко поддается формированию и может вырастать до нескольких метров в высоту при правильном уходе. Растение предпочитает яркий рассеянный свет, умеренный полив и высокую влажность воздуха.

Для подкормки фикуса Бенджамина используйте следующий простой рецепт. Он стимулирует рост растения. Разведите 1 столовую ложку сахара в 1 литре воды. Хорошо перемешайте, чтобы сахар полностью растворился.

Полейте растение полученным раствором.

Эту подкормку рекомендуется проводить не чаще одного раза в месяц, чтобы избежать засоления почвы и появления плесени или грибка.