УЕФА запретила проносить российские флаги на матчи Евро-2024 с участием сборной Украины

На матчах сборной Украины на чемпионате Европы 2024 года будет запрещено проносить флаги Российской Федерации.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Садовников is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported