УЕФА запретила проносить российские флаги на матчи Евро-2024 с участием сборной Украины

Российские флаги будет запрещено проносить на игры сборной Украины на Евро-2024

На матчах сборной Украины на чемпионате Европы 2024 года будет запрещено проносить флаги Российской Федерации.

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Представитель пресс-службы УЕФА сообщил, что обычно любые флаги разрешены на матчах, за исключением случаев, когда они считаются провокационными, дискриминационными или могут представлять угрозу безопасности.

"Российские флаги не будут разрешены на матчах национальной команды Украины. Как правило, допускаются все флаги, за исключением тех случаев, когда они считаются провокационными и/или дискриминационными и/или могут представлять угрозу безопасности", — сказал член пресс-службы УЕФА, которого цитирует "РИА Новости Спорт".

Это решение связано с тем, что российские сборные и клубы были отстранены от международных соревнований ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года из-за событий на Украине.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года проходит этим летом в Германии на 10 стадионах в 10 городах. В настоящее время обладателем титула чемпиона Европы является сборная Италии.