Ещё одна жительница Санкт-Петербурга оказалась в реанимации после загара

Петербурженка получила ожог 60% всей поверхности тела

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В результате отдыха на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге, молодая женщина пострадала от ожогов, покрывших 60% её тела, и сейчас она проходит интенсивное лечение в реанимации.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно информации от SHOT, 23-летняя девушка из Кировского района провела целый день на солнцепёке. Её доставили в медицинское учреждение её подруги.

При медицинском осмотре было установлено, что у девушки есть повреждения кожи первой и второй степени от ультрафиолетового излучения. За здоровье пациентки борются врачи НИИ Джанелидзе.