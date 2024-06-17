Ещё одна жительница Санкт-Петербурга оказалась в реанимации после загара

Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
Специалист в области лечения заболеваний молочной железы: доброкачественные, злокачественные опухоли, опухолеподобные образования, гинекомастия мужчин, узловая и диффузная мастопатии, лечение психогенно зависимых заболеваний молочной железы