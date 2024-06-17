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Олег Артюков
Дания хочет ограничить проход танкеров с российской нефтью

Дания собирается ограничить проход танкеров с нефтью из России

2:50
Экономика

Власти Дании рассматривают возможность ограничения прохода старых танкеров, перевозящих российскую нефть через Балтийское море. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен в интервью агентству Reuters в понедельник.

Дания собирается ограничить проход танкеров с нефтью из России
Фото: PxHere by Rob Smith is licensed under CC0 Public Domain

Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на "осведомлённые источники", что Дания, в соответствии с новыми планами ЕС, намерена проверять и, возможно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через её воды.

Расмуссен заявил, что Дания объединилась с рядом государств-союзников для оценки мер, направленных против так называемого теневого флота старых судов, перевозящих российскую нефть.

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин ранее заявил РИА "Новости", что Дания должна осознавать — планы по блокировке прохода танкеров с российской нефтью через датские проливы нарушают международное право.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что Дания нарушит международные договорённости, если будет останавливать и проверять российские танкеры.

Напомним, в западной прессе много пишут о том, что Россия обходит западный потолок цен на нефть с помощью так называемого теневого флота. И поскольку ограничения оказываются не особо эффективны, западные политики и чиновники пытаются найти другие варианты.

В их числе ограничение прохода танкеров с российской нефтью — якобы по той причине, что они представляют угрозу для окружающей среды.

На днях министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью изданию Corriere della Sera предложил блокировать суда с российской нефтью в портах Италии.

Кэмерон заявил о важности перехвата теневого флота, который якобы занимается нелегальной перевозкой российской нефти по всему миру.

"Каждый раз, когда такие танкеры направляются в итальянский порт, я настаиваю на их задержании. Необходимо пресекать любые действия — будь то перемещение денежных средств, нефти, газа или судов — всё, что способствует функционированию российской военной индустрии", — сказал он.

Также Кэмерон заявил о том, что санкции надо вводить против компаний из других государств, включая Израиль, Киргизию, Китай и Турцию. По его утверждению, они поставляют России товары двойного назначения.

Что касается Дании, то разговоры о возможности блокирования проливов для танкеров с российской нефтью идут уже несколько месяцев. И ранее власти Дании заявляли, что у них нет способов задерживать танкеры. Теперь, видимо, концепция поменялась, появились государства-союзники, которые готовы посодействовать.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы дания
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