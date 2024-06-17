Дания хочет ограничить проход танкеров с российской нефтью

Дания собирается ограничить проход танкеров с нефтью из России

2:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Дании рассматривают возможность ограничения прохода старых танкеров, перевозящих российскую нефть через Балтийское море. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен в интервью агентству Reuters в понедельник.

Фото: PxHere by Rob Smith is licensed under CC0 Public Domain

Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на "осведомлённые источники", что Дания, в соответствии с новыми планами ЕС, намерена проверять и, возможно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через её воды.

Расмуссен заявил, что Дания объединилась с рядом государств-союзников для оценки мер, направленных против так называемого теневого флота старых судов, перевозящих российскую нефть.

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин ранее заявил РИА "Новости", что Дания должна осознавать — планы по блокировке прохода танкеров с российской нефтью через датские проливы нарушают международное право.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что Дания нарушит международные договорённости, если будет останавливать и проверять российские танкеры.

Напомним, в западной прессе много пишут о том, что Россия обходит западный потолок цен на нефть с помощью так называемого теневого флота. И поскольку ограничения оказываются не особо эффективны, западные политики и чиновники пытаются найти другие варианты.

В их числе ограничение прохода танкеров с российской нефтью — якобы по той причине, что они представляют угрозу для окружающей среды.

На днях министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью изданию Corriere della Sera предложил блокировать суда с российской нефтью в портах Италии.

Кэмерон заявил о важности перехвата теневого флота, который якобы занимается нелегальной перевозкой российской нефти по всему миру.

"Каждый раз, когда такие танкеры направляются в итальянский порт, я настаиваю на их задержании. Необходимо пресекать любые действия — будь то перемещение денежных средств, нефти, газа или судов — всё, что способствует функционированию российской военной индустрии", — сказал он.

Также Кэмерон заявил о том, что санкции надо вводить против компаний из других государств, включая Израиль, Киргизию, Китай и Турцию. По его утверждению, они поставляют России товары двойного назначения.

Что касается Дании, то разговоры о возможности блокирования проливов для танкеров с российской нефтью идут уже несколько месяцев. И ранее власти Дании заявляли, что у них нет способов задерживать танкеры. Теперь, видимо, концепция поменялась, появились государства-союзники, которые готовы посодействовать.