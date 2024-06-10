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Олег Артюков
Доходы бюджета России выросли почти на 50 процентов

Доходы российского бюджета выросли почти на 50 процентов

3:04
Экономика

По предварительным оценкам, доходы федерального бюджета за январь-май составили 14,289 триллиона рублей. А это на 45,5% выше доходов за тот же период 2023 года.

Доходы российского бюджета выросли почти на 50 процентов
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Минфин также отмечает устойчивую положительную динамику в поступлении ключевых ненефтегазовых доходов: федеральный бюджет увеличился на 34% год к году, а бюджетная система в целом — на 28%.

Дефицит федерального бюджета РФ за январь-май текущего года составил 983 миллиарда рублей, что эквивалентно 0,5% от ВВП. Для сравнения, за тот же период прошлого года дефицит был более 3 триллионов рублей, или 1,8% от ВВП.

Это сокращение дефицита связано с опережающим ростом ненефтегазовых доходов. Минфин РФ ожидает продолжения этой тенденции и учитывает это в поправках к закону о бюджете на текущий год.

"По итогам января-мая 2024 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 983 миллиарда рублей, что на 2 триллиона рублей меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отмечается в материалах министерства.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 9,338 триллиона рублей, увеличившись на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поступления оборотных налогов, включая НДС, за январь-май выросли на 19,1% и превысили плановый уровень, что создает прочную базу для дальнейшего опережающего роста доходов, отметили в финансовом ведомстве.

В поправках к федеральному закону о бюджете учтены прогнозы повышения экономической активности и фактическая траектория поступлений крупнейших налогов, что предусматривает соответствующее увеличение ненефтегазовых доходов, подчеркнули в Минфине.

Нефтегазовые доходы составили 4,951 триллиона рублей, что на 73,5% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Произошло это в основном благодаря росту цен на российскую нефть.

С учётом изменений в прогнозе социально-экономического развития, в поправках к федеральному закону о бюджете предусмотрено некоторое снижение оценки поступления дополнительных нефтегазовых доходов, направляемых в Фонд национального благосостояния в 2024 году, отметили в Минфине.

Расходы федерального бюджета за январь-май составили 15,272 триллиона рублей. Это на 18,9% выше уровня аналогичного периода 2023 года.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы бюджет
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