Bloomberg: Россия адаптировалась к санкциям и наращивает доходы от продажи нефти

Bloomberg объяснил, почему растут доходы России от продажи нефти

3:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Поступления доходов от продажи нефти в российскую казну выросли почти на 50 процентов по сравнению с 2023 годом. Агентство Bloomberg полагает, что дело в росте цен на энергоресурсы, а также способность России адаптироваться к санкциям.

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Согласно расчётам агентства, в прошлом месяце сбор налогов от продажи нефти увеличился до 632,5 млрд рублей. Рост доходов последовал за всплеском цен на марку Urals, которая продаётся дороже установленного западными странами ценового потолка на российскую нефть.

Государства Группы семи надеялись сократить приток нефтедолларов в российский бюджет, ограничив Москве доступ к услугам западных транспортных и страховых компаний.

Но она приспособилась к ограничениям, включая запрет Евросоюза, используя "огромный теневой флот танкеров" и продавая энергоресурсы клиентам в Азии, отмечает Bloomberg (перевод "ИноТВ").

При этом в российском правительстве уже учли, что в дальнейшем доходы от торговли энергоносителями могут сократиться. Мировые цены на нефть сейчас находятся вблизи четырехмесячного минимума, поскольку спрос замедляется, а премия за риск, возникшая из-за войны на Ближнем Востоке, сходит на нет, утверждает агентство.

Напомним, так называемый потолок цен был введён странами Группы семи, Евросоюзом и Австралией в декабре 2022 года. Согласно этому ограничению, российская нефть, перевозимая морским путём, не должна стоить дороже 60 долларов за баррель.

В случае нарушения условий этого ограничения, компаниям-перевозчикам грозят санкции — отказ в доступе в порты стран, поддержавших "потолок", отказ в доступе к услугам западных страховых компаний и так далее.

Россия потолок цен, разумеется, не признаёт. Президент РФ Владимир Путин запретил отечественным компаниям продавать нефть частным и юридическим лицам, которые поддерживают потолок цен.

При этом зарубежная пресса, в том числе и из стран, которые инициировали это ограничение, всё чаще отмечают, что потолок цен фактически не работает. А вот те же западные страховщики начали терять клиентов, которые предпочитают пользоваться услугами страховых компаний из стран, которые не грозят им санкциями.

Теперь набирается обороты еще одна тема — якобы пресловутый "теневой флот" состоит из настолько старых танкеров, что это угрожает экологии. А потому периодически появляются сообщения о планах ограничить передвижение таких судов. В том же Балтийском море, например.

Правда, пока нет никакой конкретики насчёт того, как бы это могло выглядеть. И кто вообще попытался бы реализовать эту идею на практике.