Новак назвал запрет на экспорт бензина отличным инструментом

Российские власти довольны эффектом запрета на экспорт бензина

2:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-премьер РФ Александр Новак считает запрет на вывоз бензина за границу отличным инструментом для регулирования нефтяного рынка. А раз так, то он будет и дальше использоваться.

Фото: commons.wikimedia by Рама is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France

В общем-то, нельзя сказать, что это нечто уникальное. Александр Новак отметил, что по такой же схеме регулируется глобальный нефтерынок. Страны альянса ОПЕК+ таким же образом решают, сокращать ли им производство или наращивать, чтобы сохранять энергобаланс, напоминает издание "Нефть и капитал".

Российские власти до 30 июня временно разрешила экспортировать бензин. Однако затем до конца августа запрет снова будет действовать. Власти поясняют, что это необходимо, чтобы не произошло перенасыщение и затоваривание топливного рынка.

Временный запрет на экспорт бензина вступил в силу с 1 марта. На этой неделе в Минэнерго сообщили о его приостановке из-за насыщения внутреннего рынка и завершения внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих предприятиях.

Объёмы переработки на российских нефтеперерабатывающих заводах были восстановлены, улучшена общая ситуация с доставкой нефтепродуктов до потребителей, а регионы полностью обеспечены моторным топливом, отметили в ведомстве.

"На НПЗ и нефтебазах сформированы запасы автомобильных бензинов, позволяющие полностью покрыть потребности внутреннего рынка. По состоянию на 15 мая по автомобильному бензину они составили 2,1 млн т и 3,4 млн т по дизельному топливу. Цели по насыщению рынка, для которых вводился запрет на экспорт, были достигнуты", — сообщили в Минэнерго.

Поставки бензина на внутренний рынок остаются на исторически высоком уровне. Например, апрельские поставки более чем на семь процентов опережали соответствующий показатель 2023 года, несмотря на снижение производства на 3,5 процента.

По предварительным оценкам, аналогичная ситуация наблюдается и в мае, что во многом обусловлено типичной для этого периода остановкой НПЗ, проходящих плановый ремонт и обслуживание, которое в предыдущие годы зачастую приводило к снижению поставок внутри России, отмечал в комментарии для РБК старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин.

В 2024 году сезонного снижения поставок бензина не произошло из-за экспортных ограничений, что привело к нетипичному для этого периода затовариванию рынка. Так что временное снятие ограничений действительно является своевременной мерой.