Помощь на дороге: что это за опция в автостраховке, сколько стоит и как ей воспользоваться

Что такое "Помощь на дороге", и как водителю ей воспользоваться

4:29 Your browser does not support the audio element. Страхование

При оформлении договора каско можно подключить дополнительную опцию "Помощь на дороге", которая включает в себя не только помощь при аварии и повреждении автомобиля, но и множество других полезных услуг. Банки.ру рассказали, что в неё входит, и сколько это стоит.

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Что входит в пакет "Помощь на дороге"

Содержание пакета и его название могут варьироваться в зависимости от страховой компании, но обычно включаются следующие услуги:

Долив топлив. Если бензин закончился, можно вызвать специалиста, который бесплатно предоставит определенное количество топлива (обычно около 5 литров). За дополнительное топливо придется доплатить.

Подзарядка или замена аккумулятора. Аккумулятор можно зарядить от автомобиля службы технической помощи или заменить на новый (новый аккумулятор оплачивается дополнительно).

Замена колеса. В случае пробитого колеса представитель службы технической помощи заменит его. Если запасного колеса нет, специалист отвезет поврежденное колесо в шиномонтаж и установит его после ремонта. Услуги шиномонтажа оплачиваются отдельно.

Эвакуация транспортного средства. Если автомобиль заглох, застрял или неисправен, служба технической помощи может эвакуировать его до любого указанного места.

Вызов аварийного комиссара и скорой помощи. Аварийный комиссар поможет оформить документы, сделать фотографии повреждений, оформить европротокол, взаимодействовать с ГИБДД и другими водителями, а также оказать первую медицинскую помощь. Опция может включать вызов коммерческой скорой помощи.

Информационная поддержка. Страховая компания будет на связи с водителем, предоставляя психологическую поддержку, помощь в оформлении документов онлайн, вызов аварийных и экстренных служб, юридическую помощь при аварии, в том числе при столкновении с электросамокатом.

Вскрытие дверей или багажника. Если дверь захлопнулась с ключами внутри, услуга поможет открыть ее. Также ее можно использовать, если замки не открываются из-за мороза.

Экстренный мелкий ремонт на месте. Бригада техпомощи заведет заглохший мотор, накачает или заменит спущенное колесо, предоставит инструменты для мелкого ремонта, зачистит клеммы аккумулятора, разблокирует руль или коробку передач.

Оплата услуг такси. Если автомобиль после ДТП не может продолжить движение, страховщик оплатит услуги такси до определенной суммы, пока автомобиль не будет починен.

Сколько стоит программа "Помощь на дороге"

Опция "Помощь на дороге" докупается отдельно к полису каско (иногда её можно оформить в дополнение к ОСАГО), стоимость составляет от 1 000 до 10 000 рублей в год, в зависимости от условий и программы. В некоторых случаях страховщики включают эти услуги в каско по умолчанию. Опцией можно пользоваться неограниченное число раз в рамках страховой суммы, в том числе и водителю, который не является владельцем автомобиля.

Необходимо внимательно читать условия договора — программа может не действовать во всех регионах России и часто ограничивается территорией крупных городов и 50 км от них.

Услуги можно заказывать через страховщика или самостоятельно: клиент может вызвать техпомощь из списка служб, предложенных оператором, и оплатить услуги самостоятельно, а страховая компания компенсирует затраты по чеку и другим документам техслужбы.

Как воспользоваться опцией "Помощь на дороге"

Если произошла неприятность на дороге, следует:

Позвонить своему страховщику или связаться с ним через мобильное приложение.

Сообщить номер страхового полиса, марку автомобиля и его расположение.

Если необходима эвакуация или выезд специалиста, указать место, где вы находитесь и куда нужно доставить автомобиль (например, ваш домашний адрес или адрес СТО).

Прибывшему специалисту предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства.

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