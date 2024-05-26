Кошачьи сигналы: почему ваш пушистик переворачивается на спину и что это значит

Когда ваша кошка переворачивается на спину при вашем появлении, это приятный сигнал. Это поведение говорит о том, что ваша кошка доверяет вам и чувствует себя комфортно в вашем присутствии.
При этом, когда кошка ложится на спину и открывает живот, она выражает свою уязвимость перед вами. Это своего рода жест, который говорит: "Я доверяю тебе".
Однако, стоит помнить, что это доверие легко нарушить. Кошки обычно не любят, когда их гладят по животу, поэтому попытки этого могут испортить хорошее настроение вашей кошке и нарушить вашу связь.
Таким образом, когда ваша кошка открывает свой живот перед вами, это знак доверия, но не всегда приглашение к ласкам.
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