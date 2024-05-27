Правительство РФ объявило о повышении размера стипендий для студентов

Российское правительство объявило о повышении размера стипендий имени культуролога Дмитрия Лихачёва до 15 тысяч рублей с 1 сентября 2024 года.
Подобные изменения также затронут стипендии, названные в честь Анатолия Собчака и Егора Гайдара.
Эти стипендии будут доступны для студентов-очников как государственных, так и негосударственных вузов.
Кроме того, каждый месяц будут выплачиваться персональные стипендии. Десять самых успешных студентов в областях искусствоведения, истории, культурологии, лингвистики, литературоведения, педагогики и философии будут отобраны для получения этих стипендий.
Ключевым критерием отбора станут научные достижения студентов, подтверждающие их талант и стремление к развитию в выбранной области.
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