Правительство РФ объявило о повышении размера стипендий для студентов

В России будут увеличены стипендии имени Дмитрия Лихачёва

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российское правительство объявило о повышении размера стипендий имени культуролога Дмитрия Лихачёва до 15 тысяч рублей с 1 сентября 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević

Подобные изменения также затронут стипендии, названные в честь Анатолия Собчака и Егора Гайдара.

Эти стипендии будут доступны для студентов-очников как государственных, так и негосударственных вузов.

Кроме того, каждый месяц будут выплачиваться персональные стипендии. Десять самых успешных студентов в областях искусствоведения, истории, культурологии, лингвистики, литературоведения, педагогики и философии будут отобраны для получения этих стипендий.

Ключевым критерием отбора станут научные достижения студентов, подтверждающие их талант и стремление к развитию в выбранной области.