Лера Кудрявцева предупредила о новой изощрённой схеме мошенничества с помощью ИИ

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Лера Кудрявцева рассказала о новом способе мошенничества

0:47
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как аферисты обманывают людей с помощью нейросетей.

Лера Кудрявцева рассказала о новом способе мошенничества
Фото: www.flickr.com by Web Summit is licensed under Creative Commons Attribuzione 2.0 Generico

Лера Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором женщине звонит человек, голос которого полностью копирует пожилую родственницу.

Звезда ТВ отметила, что аферисты изобретают всё новые способы обмана граждан с целью выманивания денег.

"Мошенники используют робота, который говорит голосом знакомого вам человека. Пожалуйста, будьте аккуратны и всегда проверяйте все звонки и смс с незнакомых номеров", — написала ведущая шоу "Секрет на миллион".

Ранее сообщалось, что россиянка лишилась квартиры после разговора с телефонными мошенниками.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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