Лера Кудрявцева предупредила о новой изощрённой схеме мошенничества с помощью ИИ

Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как аферисты обманывают людей с помощью нейросетей.
Лера Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором женщине звонит человек, голос которого полностью копирует пожилую родственницу.
Звезда ТВ отметила, что аферисты изобретают всё новые способы обмана граждан с целью выманивания денег.
"Мошенники используют робота, который говорит голосом знакомого вам человека. Пожалуйста, будьте аккуратны и всегда проверяйте все звонки и смс с незнакомых номеров", — написала ведущая шоу "Секрет на миллион".
Ранее сообщалось, что россиянка лишилась квартиры после разговора с телефонными мошенниками.
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