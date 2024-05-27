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"МФЦ требует от нас денег": финомбудсмены ужесточают правила возврата судебных издержек для автоюристов

Автоюристов обяжут подавать обращения финомбудсмену через МФЦ

2:17
Страхование

Финомбудсмены работают над тем, чтобы лишить автоюристов права возвращать внесённую плату за судебные издержки. Об этом АСН на пресс-конференции заявил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

Автоюристов обяжут подавать обращения финомбудсмену через МФЦ
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В будущем возможно бесплатное рассмотрение обращений цессионариев, добавил он.

Воронин пояснил, что автоюристы обходят необходимость оплаты услуг финомбудсмена различными способами. Поэтому служба работает над тем, чтобы эти обращения подавались через МФЦ.

"Однако… МФЦ требует от нас денег. В ряде регионов мы проводим эксперимент, где обращение уже можно подать через МФЦ. И МФЦ предоставляет нам эти услуги или бесплатно или за приемлемую плату", — отметил финансовый уполномоченный.

Он подчеркнул, что в законе не определена природа взноса автостраховщиков финомбудсмену. Сами финуполномоченные считают, что это плата за услугу цессионарию-профессионалу, поэтому она не должна возвращаться, пояснил Воронин. Однако в настоящее время цессионарии включают эту плату в судебные издержки и взыскивают со страховщика в случае успешного исхода дела, а это неправильно, добавил он.

"Решение Конституционного суда в этом ключе для нас очень положительное", — заявил Воронин, отметив, что оно поможет устранить пробел в части определения правовой природы платы финомбудсмену.

После этого можно установить пропорциональность возврата этой платы: чем глубже финомбудсмен рассматривает дело, тем меньше денег нужно возвращать, пояснил эксперт.

По словам Воронина, сейчас Минфин играет ключевую роль в исполнении поручений Конституционного суда. Повышать плату для цессионариев (сейчас она составляет 15 тыс. рублей) не планируется. Воронин предположил, что если будет введена идентификация подающего жалобу через МФЦ и возможность отделять цессионариев от пострадавших в ДТП, то необходимость в этой плате может отпасть.

Ранее правительство отклонило законопроект о ежегодной индексации выплат по ОСАГО.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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