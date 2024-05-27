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Индексации не будет: правительство "зарубило" проект о ежегодном повышении выплат по ОСАГО

Правительство отклонило инициативу о ежегодной индексации выплат по ОСАГО

1:15
Страхование

Правительство РФ не поддержало инициативу сенатора Айрата Гибатдинова о ежегодной индексации выплат по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО), сообщает Телеграм-канал "Страховой случай".

Правительство отклонило инициативу о ежегодной индексации выплат по ОСАГО
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

По данным Центробанка, средний размер страховой выплаты по договорам "автогражданки" в 2023 году составил менее 95 тыс. рублей, что значительно ниже сумм, установленных законом. Увеличение выплат, в том числе через ежегодную индексацию, не приведет к существенному росту компенсаций, кроме того, изменения, предложенные в законопроекте, приведут к повышению страховых тарифов, что увеличит расходы граждан на ОСАГО, отметили в правительстве.

Также чиновники выразило обеспокоенность тем, что у организаций и бюджетов бюджетной системы РФ возникнут дополнительные расходы, связанные с компенсацией страховых премий по договорам "автогражданки" для отдельных категорий граждан, предусмотренных статьей 17 закона об ОСАГО.

Ранее ОНФ "Защита прав автомобилистов" провёл опрос и выяснил, что владельцы старых автомобилей не против ремонта по ОСАГО с помощью подержанных запчастей.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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