Толстянка быстро пойдёт в рост: подкормите её этим простым средством из аптеки — пышная крона обеспечена

Борная кислота улучшит рост толстянки

0:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Борная кислота эффективно стимулирует развитие корней и надземной части толстянки. Если ваше денежное дерево не проявляет роста, попробуйте подкормить его этим средством, и скоро вы увидите результаты. Для этого растворите 1 грамм борной кислоты в 1 литре воды и удобряйте растение один раз в месяц.

Фото: Own work by Marija Gajić is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Денежное дерево, также известное как крассула (Crassula ovata), — это суккулентное растение с плотными, мясистыми листьями, которые напоминают монеты. Оно часто ассоциируется с символом процветания и удачи и выращивается как комнатное растение.

В различных культурах считается, что денежное дерево привлекает финансовое благополучие и удачу, поэтому оно часто дарится в подарок.