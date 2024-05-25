Толстянка быстро пойдёт в рост: подкормите её этим простым средством из аптеки — пышная крона обеспечена

Борная кислота эффективно стимулирует развитие корней и надземной части толстянки. Если ваше денежное дерево не проявляет роста, попробуйте подкормить его этим средством, и скоро вы увидите результаты. Для этого растворите 1 грамм борной кислоты в 1 литре воды и удобряйте растение один раз в месяц.
Денежное дерево, также известное как крассула (Crassula ovata), — это суккулентное растение с плотными, мясистыми листьями, которые напоминают монеты. Оно часто ассоциируется с символом процветания и удачи и выращивается как комнатное растение.
В различных культурах считается, что денежное дерево привлекает финансовое благополучие и удачу, поэтому оно часто дарится в подарок.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.