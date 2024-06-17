Индексация пенсий работающих пенсионеров с 2025: почему её решили возобновить и выдержит ли бюджет

Индексация в 2025 году коснётся 8 миллионов работающих пенсионеров

5:28 Your browser does not support the audio element. Страхование

Индексация пенсий работающих пенсионеров с 1 января 2025 года коснётся 8 миллионов человек. Почему её решили возобновить, разбирался РБК.

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Напомним, что президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ 2024 предложил возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров, приостановленную в 2016 году. На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал, что индексация пенсий для этой категории россиян начнётся с 1 января 2025 года.

По данным Соцфонда на 1 апреля 2024 года, в России официально работают 7,783 млн пенсионеров, что составляет около 19% от всего числа граждан пенсионного возраста. Больше всего работающих пенсионеров в Москве — 529 тысяч, Московской области — 451 тыс., Санкт-Петербурге — 362 тыс., Краснодарском крае — 252 тыс. и Свердловской области — 248 тыс. При этом пенсия работающего пенсионера в среднем меньше на 4 тысячи, чем у неработающего (17,48 тыс. руб. против 21,75 тыс. руб).

1 февраля 2025 года пенсии должны будут проиндексировать на фактическую инфляцию 2024 года. По прогнозу Минэкономразвития на настоящий момент, она составит 5,1%. То есть месячная прибавка составит около 900 руб., а в пересчёте на год на всех получателей, потребует примерно 84 млрд руб.

Как пересчитываются пенсии

Пенсия состоит из двух частей: страховой и базовой. Страховая пенсия по старости формируется из накопленных трудовых баллов, получаемых за счет отчислений работодателя, а базовая (фиксированная) выплата является государственной надбавкой (в 2024 году она составляет 8134 руб. 88 коп.). Для неработающих пенсионеров ежегодно индексируются обе части.

Пенсия для работающего пенсионера увеличивается за счет накопления пенсионных баллов (индивидуальных пенсионных коэффициентов, ИПК) от отчислений работодателя. Социальный фонд ежегодно 1 августа автоматически пересчитывает страховую часть без заявлений от пенсионера. Максимальная годовая надбавка ограничена тремя ИПК, даже если пенсионер заработал больше. Стоимость одного пенсионного коэффициента фиксируется на дату выхода на пенсию и в 2024 году составляет 133,05 руб. Таким образом, если человек вышел на пенсию в 2024 году и продолжает работать, его пенсия увеличится максимум на 399 руб. при ежегодном пересчёте.

Почему индексацию хотят возобновить

В Институте социальной политики НИУ ВШЭ положительно оценили решение возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам.

«Все эти годы мы видели, что отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам для кого-то становилось причиной совсем прекращать работу, для кого-то — идти в неформальную занятость, для других — постоянно увольняться и переоформляться [чтобы вернуться на работу с увеличенной пенсией]», — рассказала замдиректора Оксана Синявская.

Она отметила, что отсутствие индексации побуждало пенсионеров прекращать работу, переходить в неформальную занятость или увольняться и переоформляться ради увеличенной пенсии.

Долгие годы экономия средств на выплату пенсий доминировала, добавила Синявская, но в новых условиях дефицита кадров важнее удержать или вернуть в состав занятых пенсионеров. Уровень безработицы в России в апреле 2024 года достиг исторического минимума — 2,6%. Банк России сообщает о значительной нехватке как высококвалифицированных специалистов, так и работников с низкой квалификацией. В таких условиях предприятия активно рассматривают пенсионеров как потенциальных работников. "Деловая Россия" весной предложила правительству вернуть на рынок труда около 1 млн специалистов за счет индексации пенсий работающим пенсионерам.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов отметил, что индексация пенсий работающим пенсионерам не будет бременем для бюджета. Доходы от НДФЛ и страховых взносов работающих пенсионеров превышают расходы на индексацию пенсий. Поэтому бюджет выигрывает, когда пенсионер работает, а если он переходит в неформальную занятость, пенсию ему всё равно нужно индексировать, но он больше не платит налоги в бюджет.

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