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Сергей Ушаков рассказал о программе международных контактов Владимира Путина

Сергей Ушаков рассказал о программе визитов Путина в КНДР и Вьетнам

1:57
Политика

Помощник президента по вопросам международной политики Сергей Ушаков рассказал о предстоящих в июне международных контактах Владимира Путина, в том числе о программе его визитов в КНДР и Вьетнам. 

Сергей Ушаков рассказал о программе визитов Путина в КНДР и Вьетнам
Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 4.0

Программа визита Владимира Путина в Пхеньян обещает быть насыщенной.

Будет подписан новый договор о стратегическом партнёрстве. Необходимость заключения нового договора о стратегическом партнёрстве с КНДР обусловлена изменениями в мировой обстановке. Этот договор не направлен против других стран.

Лидеры России и КНДР обсудят широкий круг вопросов, включая перспективы развития отношений, экономику, безопасность и международное сотрудничество.

По итогам переговоров Путин и Ким Чен Ын выступят с заявлениями для СМИ. Российская Федерация ценит понимание КНДР истинных причин и сути украинского кризиса и признательна за признание вхождения Донбасса и Новороссии. Ранее северокорейские дипломаты высказывали однозначную поддержку России и её действиям в ходе СВО, подобной пророссийской риторики не позволяла себе ни одна страна в мире, даже из стран, формально союзных России. 

Ушаков не сказал, будет ли принято решение об отказе России от соблюдения санкций Совета безопасности ООН в отношении КНДР. 

Во Вьетнаме Владимир Путин проведёт встречу с выпускниками советских и российских вузов. Товарооборот между Россией и Вьетнамом в 2023 году увеличился более чем на 8% и достиг 5 миллиардов долларов. В этом году рост продолжается.

Ушаков также сообщил, что в конце июня Владимир Путин ожидает визит одного из африканских лидеров.

О визите Путина в Турцию будет сообщено в надлежащее время, эта идея не отвергнута. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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