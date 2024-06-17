Стало известно, почему Арина Соболенко не выступит на Играх-2024 в Париже

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Арина Соболенко объявила о своём отказе участвовать на Олимпиаде-2024

0:58
Спорт

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая занимает третью позицию в мировом рейтинге, объявила о своём решении не участвовать в Олимпийских играх в Париже.

Арина Соболенко объявила о своём отказе участвовать на Олимпиаде-2024
Фото: commons.wikimedia.org by si.robi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Свой пропуск Олимпиады теннисистка объяснила перегруженным расписанием и сложностью перехода с одного типа покрытия на другое. Об этом сообщил спортивный журналист Марио Боккарди в своих соцсетях.

Арина Соболенко уже принимала участие на Олимпийских играх в Токио в 2021 году, где она покинула турнир уже на втором круге.

Олимпийский теннисный турнир в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах.

Российские теннисисты примут участие в турнире в полном составе в качестве нейтральных атлетов во всех разрядах. Белорусские спортсмены также имеют право принять участие на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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