На "Роза Хутор" развивают природный туризм

4:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 июля на курорте "Роза Хутор" начнет работать горный кемпинг "Нахазо".

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Открытый два года назад на высоте 1900 метров над уровнем моря на южном склоне хребта Аибга, кемпинг "Нахазо" стал первым современным туристическим объектом в горах Сочи, который предлагает отдых в окружении дикой природы в удобном формате. На его территории расположено 12 деревянных домиков-лоджей повышенного комфорта, напоминающих палатки. Рассчитанные на пребывание 4-6 гостей они оборудованы всем необходимым для уютной ночевки — кроватями с постельным бельем, розетками для подзарядки телефонов, светильниками. В кемпинге есть вся инфраструктура, в том числе инфоцентр с прокатом горной экипировки, большая терраса с видом на долину реки Псоу, доступны сотовая связь и wi-fi. Попасть в "Нахазо" можно по благоустроенной тропе протяженностью семь километров, которая стартует от высшей точки курорта "Роза Хутор" 2320 метров над уровнем моря. По пути, разработанному совместно со специалистами Сочинского национального парка в целях сохранения природы, можно полюбоваться панорамами Кавказского хребта, встретить цветущие альпийские луга с яркими травами, тенистые рощи вековых пихт, прохладный родник. Вокруг кемпинга проложена сеть троп протяженностью 16 километров, по которым можно совершить радиальные выходы.

— Развитие пешего туризма является одним из приоритетных направлений курорта "Роза Хутор". Такой вид отдыха становится все более популярным, позволяя прикоснуться к дикой природе. В летнем сезоне 2023-го года кемпинг "Нахазо" с ночевкой посетили более 5 тысяч гостей. Очень многие хотят попробовать себя в горном туризме, но не знают с чего начать. Часто люди просто не понимают, где взять палатку, спальник, необходимое оборудование, кто-то не хочет нести тяжелый рюкзак. В новом летнем сезоне на курорте "Роза Хутор" появилась возможность познакомиться с настоящей походной жизнью, совершив двухдневный тур в "Нахазо" в компании профессионального гида. В кемпинге оборудовано 20 настилов для палаток. Гид не только проведет гостей по маршруту и расскажет об окружающих красотах, но установит двухместную палатку, познакомит со всеми тонкостями. При этом гостям ничего не нужно брать с собой, все необходимое, включая коврики и спальники предоставляется на месте. Таким образом легко сделать первые шаги к знакомству с дикой природой, — рассказала руководитель Управления активного отдыха и туризма курорта "Роза Хутор" Ольга Падейская.

Двухдневные туры в кемпинг "Нахазо" будут проводиться в летний период с 3 июля до 11 сентября каждую неделю по средам и субботам. В его стоимость входит ночевка в палаточном лагере, сопровождение гида, аренда оборудования, а также подъем по канатной дороге до Роза Пик (2320 метров над уровнем моря) и завтрак.

Всего же в летнем сезоне на "Роза Хутор" будут открыты 29 пеших троп, по которым можно проложить самые разные маршруты. Они отличаются по сложности, есть варианты как для путешественников с детьми, так и для опытных туристов. Новинкой стала тропа "Путь к альпакам", которая ведет от Горной Олимпийской деревни к Парку альпак "Пача Мама". Также на "Роза Хутор" открыт парк "Менделиха", где расположено семь водопадов, среди них — самый высокий в окрестностях Сочи — Золотой (77 метров). В целях безопасности все пешие маршруты курорта работают по погодным условиям, ежедневно их состояние мониторит специальная служба трасс, которая готовит их к приему туристов.