На "Роза Хутор" развивают природный туризм

С 1 июля на курорте "Роза Хутор" начнет работать горный кемпинг "Нахазо".
Открытый два года назад на высоте 1900 метров над уровнем моря на южном склоне хребта Аибга, кемпинг "Нахазо" стал первым современным туристическим объектом в горах Сочи, который предлагает отдых в окружении дикой природы в удобном формате. На его территории расположено 12 деревянных домиков-лоджей повышенного комфорта, напоминающих палатки. Рассчитанные на пребывание 4-6 гостей они оборудованы всем необходимым для уютной ночевки — кроватями с постельным бельем, розетками для подзарядки телефонов, светильниками. В кемпинге есть вся инфраструктура, в том числе инфоцентр с прокатом горной экипировки, большая терраса с видом на долину реки Псоу, доступны сотовая связь и wi-fi. Попасть в "Нахазо" можно по благоустроенной тропе протяженностью семь километров, которая стартует от высшей точки курорта "Роза Хутор" 2320 метров над уровнем моря. По пути, разработанному совместно со специалистами Сочинского национального парка в целях сохранения природы, можно полюбоваться панорамами Кавказского хребта, встретить цветущие альпийские луга с яркими травами, тенистые рощи вековых пихт, прохладный родник. Вокруг кемпинга проложена сеть троп протяженностью 16 километров, по которым можно совершить радиальные выходы.
— Развитие пешего туризма является одним из приоритетных направлений курорта "Роза Хутор". Такой вид отдыха становится все более популярным, позволяя прикоснуться к дикой природе. В летнем сезоне 2023-го года кемпинг "Нахазо" с ночевкой посетили более 5 тысяч гостей. Очень многие хотят попробовать себя в горном туризме, но не знают с чего начать. Часто люди просто не понимают, где взять палатку, спальник, необходимое оборудование, кто-то не хочет нести тяжелый рюкзак. В новом летнем сезоне на курорте "Роза Хутор" появилась возможность познакомиться с настоящей походной жизнью, совершив двухдневный тур в "Нахазо" в компании профессионального гида. В кемпинге оборудовано 20 настилов для палаток. Гид не только проведет гостей по маршруту и расскажет об окружающих красотах, но установит двухместную палатку, познакомит со всеми тонкостями. При этом гостям ничего не нужно брать с собой, все необходимое, включая коврики и спальники предоставляется на месте. Таким образом легко сделать первые шаги к знакомству с дикой природой, — рассказала руководитель Управления активного отдыха и туризма курорта "Роза Хутор" Ольга Падейская.
Двухдневные туры в кемпинг "Нахазо" будут проводиться в летний период с 3 июля до 11 сентября каждую неделю по средам и субботам. В его стоимость входит ночевка в палаточном лагере, сопровождение гида, аренда оборудования, а также подъем по канатной дороге до Роза Пик (2320 метров над уровнем моря) и завтрак.
Всего же в летнем сезоне на "Роза Хутор" будут открыты 29 пеших троп, по которым можно проложить самые разные маршруты. Они отличаются по сложности, есть варианты как для путешественников с детьми, так и для опытных туристов. Новинкой стала тропа "Путь к альпакам", которая ведет от Горной Олимпийской деревни к Парку альпак "Пача Мама". Также на "Роза Хутор" открыт парк "Менделиха", где расположено семь водопадов, среди них — самый высокий в окрестностях Сочи — Золотой (77 метров). В целях безопасности все пешие маршруты курорта работают по погодным условиям, ежедневно их состояние мониторит специальная служба трасс, которая готовит их к приему туристов.
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