Более 100 москвичей были госпитализированы с признаками ботулизма

Число госпитализированных в Москве с подозрением на ботулизм превысило 100 человек, согласно информации, предоставленной источником Telegram-канала "112".
"Люди продолжают обращаться в столичные больницы с симптомами инфекции. По информации нашего источника, в день регистрируют по 30-40 пациентов с подозрением на ботулизм. Их тщательно обследуют. До готовности результатов анализов ставят диагноз "гастроэнтерит", — говорится в сообщении.
Telegram-канал также информирует, что соответствующие органы уже начали расследование в отношении компаний, ответственных за доставку заражённых продуктов питания. В настоящее время деятельность этих организаций временно приостановлена.
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