Более 100 москвичей были госпитализированы с признаками ботулизма

СМИ: более 100 жителей Москвы госпитализировали с предполагаемым диагнозом ботулизма

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Число госпитализированных в Москве с подозрением на ботулизм превысило 100 человек, согласно информации, предоставленной источником Telegram-канала "112".

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Люди продолжают обращаться в столичные больницы с симптомами инфекции. По информации нашего источника, в день регистрируют по 30-40 пациентов с подозрением на ботулизм. Их тщательно обследуют. До готовности результатов анализов ставят диагноз "гастроэнтерит", — говорится в сообщении.

Telegram-канал также информирует, что соответствующие органы уже начали расследование в отношении компаний, ответственных за доставку заражённых продуктов питания. В настоящее время деятельность этих организаций временно приостановлена.