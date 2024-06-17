Европейцы в замешательстве от возможного запрета на чипсы: под "санкции" подпадает продукция с беконом

Вопрос о возможном запрете чипсов из бекона в связи с новыми правилами Евросоюза стал актуальной темой обсуждения среди жителей ЕС, сообщает EADaily.
Согласно польскому изданию Gazeta, запрет может коснуться восьми вкусовых добавок и ароматизаторов, используемых в чипсах, мясных изделиях и соусах. Европейская комиссия планирует не продлевать разрешение на их использование, и это решение поддерживают страны-члены ЕС.
Недавний пост в соцсетях вызвал волну негативных комментариев, утверждающий, что ЕС собирается запретить чипсы со вкусом бекона. Хотя официального подтверждения от Брюсселя еще нет, пользователи интернета строят различные теории. Одна из версий — это попытка отвадить европейцев от вкуса мяса и мясных продуктов. Другие считают, что причиной запрета может быть вред ароматизаторов дыма для здоровья, которые применяются вместо традиционного копчения.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.