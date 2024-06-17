Европейцы в замешательстве от возможного запрета на чипсы: под "санкции" подпадает продукция с беконом

Жители ЕС пытаются найти причину возможного запрета чипсов с беконом

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир

Вопрос о возможном запрете чипсов из бекона в связи с новыми правилами Евросоюза стал актуальной темой обсуждения среди жителей ЕС, сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Сомиан is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно польскому изданию Gazeta, запрет может коснуться восьми вкусовых добавок и ароматизаторов, используемых в чипсах, мясных изделиях и соусах. Европейская комиссия планирует не продлевать разрешение на их использование, и это решение поддерживают страны-члены ЕС.

Недавний пост в соцсетях вызвал волну негативных комментариев, утверждающий, что ЕС собирается запретить чипсы со вкусом бекона. Хотя официального подтверждения от Брюсселя еще нет, пользователи интернета строят различные теории. Одна из версий — это попытка отвадить европейцев от вкуса мяса и мясных продуктов. Другие считают, что причиной запрета может быть вред ароматизаторов дыма для здоровья, которые применяются вместо традиционного копчения.