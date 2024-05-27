Россия улучшила свои позиции в рейтинге ИИХФ, даже не участвуя в международных турнирах

Невзирая на отстранение, сборная России поднялась на вторую строку в рейтинге ИИХФ

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Сборная России смогла подняться на одну позицию в рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ), несмотря на ограничения и отстранение от участия в турнирах под эгидой организации.

Фото: flickr.com by s.yume is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Российская национальная команда переместилась с третьей строчки на вторую благодаря поражению сборной Финляндии в четвертьфинале недавно завершившегося чемпионата мира в Чехии.

При этом Россия сохраняет свой рейтинг, что позволило укрепить свои позиции. В настоящий момент Россия занимает второе место в рейтинге с 4065 очками, в то время как Финляндия идет следом с 3955 очками. Лидирующую позицию занимает Канада с 4100 очками.

Россия не принимала участие в последних двух турнирах из-за санкций Международного олимпийского комитета, связанных с допинговым скандалом. Тем не менее, российская сборная продолжает демонстрировать свою силу и значимость в мировом хоккее, подтверждая свое место на второй строчке рейтинга ИИХФ.

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