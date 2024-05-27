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Секреты идеального компоста: превращаем отходы в супер-удобрение

Состав идеального компоста для удобрения

2:01
Садоводство

Компостирование — процесс переработки органических отходов в питательное удобрение для почвы. Идеальный компост состоит из разнообразных компонентов, которые обеспечивают необходимые питательные вещества и создают оптимальные условия для разложения.

Состав идеального компоста для удобрения
Фото: commons.wikimedia.org by Diego Grez

Вот основные компоненты, которые следует включить в состав идеального компоста.

Зелёные компоненты содержат высокие концентрации азота и влаги, что способствует быстрому разложению и обогащению компоста питательными веществами.

Примеры зелёных материалов: остатки пищи (фрукты, овощи, кофейная гуща), скошенная трава, свежие листья, сорняки без семян, чайные пакетики.

Коричневые компоненты богаты углеродом и помогают создать лучшую структуру компоста, обеспечивая доступ кислорода и предотвращая запахи.

Примеры коричневых материалов: опилки, сухие листья, солома, древесная кора, газоны после стрижки, газеты без красок и чернил.

Воздух и влага. Разложение органического материала происходит при наличии достаточного количества кислорода и влаги. Поддерживайте оптимальный уровень влажности (около 50-60%) и периодически перекладывайте компост, чтобы обеспечить доступ кислорода.

Микроорганизмы, такие как бактерии и грибы, разлагают органический материал в компосте. Чтобы поддерживать активность микроорганизмов, можно добавить небольшое количество земли или готового компоста в новый.

Избегайте добавления мясных отходов, молочных продуктов или жирных компонентов в компост, так как они могут привести к неприятному запаху и привлечению вредителей.

Чтобы достичь равномерного разложения и получить качественный компост, регулярно перемешивайте материалы в компостной куче или используйте специальные вертикальные баки для компостирования.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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