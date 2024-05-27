Прощайте, проблемы с туалетом: экспертные советы по приучению кошки к лотку

Стало известно, как приучить кошку к лотку

Приучение кошки к лотку — это важный этап в уходе за домашним питомцем. Вот несколько шагов, которые помогут вам правильно приучить кошку к лотку.

Фото: Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Перед тем как начать, выберите подходящий лоток для вашей кошки. Лоток должен быть достаточно большим, чтобы кошке было удобно в нем развернуться, и не слишком высоким, чтобы она могла легко войти и выйти из него.

Разместите лоток в тихом и уединённом месте, где ваша кошка будет чувствовать себя комфортно и безопасно. Избегайте размещения лотка рядом с местами еды и питья.

Позвольте кошке понюхать и исследовать лоток. Вы можете поставить ее внутри лотка, чтобы она привыкла к его запаху и текстуре.

Если вы заметили, что ваша кошка ищет место для туалета, возьмите её и поместите в лоток. Поощряйте ее, когда она использует лоток, похвалой или лакомствами.

Держите лоток всегда чистым, так как многие кошки предпочитают чистое место для туалета. Регулярно удаляйте отходы и меняйте наполнитель.

Никогда не наказывайте кошку за то, что она делает свои нужды не в лотке. Это может вызвать стресс и сделать процесс приучения ещё сложнее.

Приучение кошки к лотку может занять некоторое время, поэтому будьте терпеливы и последовательны в своих действиях.